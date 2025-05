Pepe Mujica: el líder histórico de la izquierda uruguaya y su relación con Colombia

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmó la muerte del expresidente uruguayo José ‘Pepe Mujica‘. El histórico líder político falleció a los 89 años luego de pasar la fase terminal de un cáncer de esófago por el cual el mandatario decidió no realizar tratamientos.

En su momento, Mujica dijo a medios locales que no tomaba nuevos tratamientos porque “el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

Mujica y Colombia

Sobre Colombia, Mujica envió un importante mensaje a Colombia durante el último encuentro que tuvo con el presidente Petro. En un video que se compartió tras la ceremonia, el expresidente uruguayo dijo:

“Quieran a Colombia, quieran a nuestra América (…)soñamos con la prosperidad, depende de nosotros, tenemos que ser más generosos entre nosotros mismos. Los colombianos tienen el privilegio de haber nacido en uno de los lugares más ricos del planeta”, dijo Mujica.

José Mujica y Gustavo Petro. I Foto: Getty Images. Ampliar

En otra ocasión envió un mensaje directamente al presidente Gustavo Petro:

“Querido Petro, te está tocando bailar con la más fea. No te canses de luchar por la paz, porque tantos años de lucha y guerra, también han generado una cultura de gente que aprende a vivir en la guerra y que no cree que haya otra posibilidad.

Te tengo que felicitar, aunque muchos de tu pueblo no te entiendan. Sigue luchando por la paz. En el fondo, es luchar por la vida humana. Esto que parece tan simple y tan elemental, suele ser lo que más olvidamos.

Te doy un abrazo y te deseo suerte. Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos; pero, recuerda, soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Pero es hermoso poner nuestra vida al servicio de una cauda, nos entiendan o no nos entiendan.

Te doy un abrazo, y a través de ti, a todo el pueblo colombiano (...) Sigamos luchando por una humanidad mejor”, dijo Mujica en un video que hizo público Gustavo Petro.

Apoyo a la paz en Colombia

Mujica fue un constante promotor del diálogo para lograr la paz en Colombia. En 2015, cuando se realizaban las conversaciones en La Habana entre el gobierno y las FARC, dio su opinión sobre la determinación del entonces presidente Santos de apostarle a la paz.

“Yo siempre respaldé la actitud del presidente de abrir una puerta, sé que el problema es difícil, pero bien vale París una misa, porque cuando se llevan 50 años de conflicto, y las guerras se terminan cuando alguno de los contendores desaparece o cuando existe un acuerdo de alguna forma en que se le dice adiós a las armas”, expresó el líder de la izquierda en el continente.

Sin embargo, el 15 de mayo de 2020, en el encuentro del Grupo de Puebla, Pepe Mujica afirmó que el proceso de paz de Colombia se podía dar por fallido.

“A su fallido proceso de paz, a la falta de voluntad política por quienes dirigen a Colombia hoy, de cumplir con un acuerdo costoso, no es eventualmente un fracaso de Colombia, es un fracaso de la humanidad entera”, lamentó.

¿Qué padecía Mujica?

Pepe Mujica tenía un tumor en el esófago, el cual fue más difícil de manejar considerando que el expresidente tenía una enfermedad inmunológica. Este tumor debía ser tratado con radioterapia, un procedimiento que se adelantó en Montevideo.

El 27 de diciembre de 2024, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron un stent en el esófago, lo que permitió mantener su alimentación por vía oral. Meses antes de esto, a Mujica también le habían hecho una gastrostomía para permitir su alimentación.

“No me acosen”

Cuando Pepe Mujica reveló a la prensa que tenía cancer de esófago y que no tomaría más tratamientos, pidió a los medios de comunicación que lo dejaran cerrar su capítulo de vida en calma.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo el exmandatario el 9 de enero de 2025.

Cuidados paliativos

En medio de la jornada de elecciones regionales de Uruguay, celebradas el 11 de mayo, la esposa del expresidente, Lucía Topolanski, informó que estaban impulsando los cuidados paliativos para Mujica para hacer que los últimos momentos de su vida pasaran “lo mejor posible”.

'Pepe' Mujica pide ser enterrado junto a su perra Manuela. Foto: Getty Images Ampliar

Mujica no participó de las elecciones dado que el traslado en vehículo era bastante complejo para él y sus médicos también recomendaron que se quedara descansando.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi también indicó durante la jornada electoral que se respetara la decisión del expresidente de mantenerse lejos de la vida pública: “Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave, no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo”.

Los logros de Mujica en Uruguay

El liderazgo del Pepe Mujica, marcado por sus políticas progresistas, dejaron distintas políticas y programas orientados a la inclusión y el bienestar social, lo que lo dejó como un referente clave en la política a nivel global. Algunos de estos logros son: