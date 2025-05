Murió Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, a sus 89 años

José 'Pepe' Mujica. Foto: Santiago Mazzarovich / AFP via Getty Images

El actual mandatario uruguayo, Yamandú orsi anunció el deceso de José Alberto Mujica Cordano, presidente uruguayo desde 2010 hasta 2015.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Mujica ya presentaba una fase terminal de cáncer de esófago e hígado, él mismo tomó la decisión de no exponerse al tratamiento.

El expresidente quien era un líder de izquierda y una figura importante para la política latinoamericana declaró sobre su patología: “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada.Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. Mi cuerpo ya no resiste ni tratamientos bioquímicos ni cirugías”.

¿Quién era Pepe Mujica?

Conocido como Pepe Mujica, formó parte de la guerrilla “Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros“, que actuó en contra de la dictadura cívico - militar en los años 60 y 70 en Uruguay.

Estuvo en prisión dos veces, la primera en 1964 por hurto a una fabrica. La segunda vez fue en 1972 cuando fue detenido por ser miembro del grupo armado.

El 1 de marzo de 2010 se convirtió en presidente de la República de Uruguay, su mandato duró cinco años.

Mujica inspiró a líderes políticos y sociales en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, donde fue muy cercano al actual mandatario colombiano Gustavo petro.