EXCLUSIVA: Habló hermana de Jhon Gamboa, ingeniero que fue asesinado en Cuadra Play en Bucaramanga

Bucaramanga

En el sector de Cabecera del Llano donde se ubica la mayoría de bares y discotecas de Bucaramanga; este lunes 12 de mayo ocurrió otro episodio de violencia, donde un hombre identificado como Jhon Gamboa de 42 años terminó muriendo.

Según las autoridades este hombre fue atacado con un objeto contundente, en medio de una riña en la que un sujeto identificado como Anderson Navas Jaimes de 30 años y una mujer, los presuntos estuvieron involucrados.

La familia de Jhon Gamboa, habla en exclusiva con Caracol Radio, en medio del dolor por esta pérdida relata lo ocurrido y recuerda quién era él, también piden justicia.

¿Quién era Jhon Gamboa y qué sucedió?

Diana Gamboa, hermana, en diálogo con Caracol Radio contó Jhon era ingeniero civil y actualmente se desempeñaba como comerciante en la central de abastos de Bucaramanga, comercializaba papa negra.

“Era un muchacho muy alegre, muy amiguero, muy sincero y pues lastimosamente nos arrebatan la vida de él. En ‘cuadra picha’ cuatro muchachos a mi hermano lo dominan, sin poder él defenderse, cuatro personas le ocasionan golpes, ocasionando la muerte, nadie me lo auxilia. La policía, está mucha gente a su alrededor, lo dejan que convulsione, que caiga en el piso y pues lastimosamente no le permiten a la persona que estaba con él acercarse, también lo tienen dominado con una cortopunzante, con una botella, no lo dejan acercar, no lo puede tampoco auxiliar y llevarlo a un centro clínico y pues lastimosamente mi hermano muere en el sitio”, relató Diana Gamboa.

Diana agregó que Jhon Gamboa, tiene dos hijos, un niño y una niña, el niño tiene nueve añitos y una niña de diez años.

“Por ellos quiero que se haga justicia y no quede impune ese homicidio de mi hermano, porque fue un homicidio que lo ocasionan estas cuatro personas, el señor Navas y todo inicia por los golpes que le ocasiona la señora Kelly Suárez, en el momento en la que inicia esta riña en la cual no lo dejan a él Defenderse, sencillamente lo dominaron, hicieron con él lo que quisieron”, agregó.

Video de los hechos:

🔴#VIDEO | Un hombre murió luego de recibir un golpe contundente en la cabeza, en medio de una riña, a las afueras de una discoteca de cuadra play en Bucaramanga. En registro fílmicos quedó registrado el lamentable hecho que es materia de investigación. pic.twitter.com/MMBkw4bAyb — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 12, 2025

¿Por qué estaba en ropa deportiva? ¿cómo fueron sus momentos previos?

“Estuvo con nosotros compartiendo el Día de las madres, almorzamos, él estaba vestido así porque venía del gimnasio, hacía su ejercicio, era su rutina diaria, debido a que estaba sufriendo de diabetes, estaba cuidando un poco más su rutina para mantener su vida y pues él estaba con su mejor amiga compartiendo. Fue a cabecera, estuvieron un ratico por ahí, ya regresaba, parece que ya iba a venir para la casa y lastimosamente ocurre esto, donde lo golpean, lo golpean y no me lo auxilian, me lo dejan tirado ahí en la calle, queda ahí tiradito y nadie, no logra llegar a la clínica, llega sin vida”.

Una familia marcada por sucesos lamentables

La hermana del hoy occiso, contó que como familia, una familia que ha vivido toda la vida en el sector de San Alonso en Bucaramanga, contó que han tenido que atravesar momentos muy fuertes, tras la pérdida de varios seres queridos en los últimos años.

“Hace seis años muere mi hermano el menor, en un accidente, al años después muere mi papito, mi padre también muere y cumple cuatro años pasado mañana 16 de mayo de su partida y ahora John Jairo, tres partidas en las cuales solo quedamos mi mamita y yo de la familia Gamboa”.

¿Jhon conoció a Anderson Jaimes y Kelly Suárez, implicados en su muerte?

“No tengo conocimiento, yo directamente no los conozco, no sé quiénes eran, no eran amigos del grupo familiar de mi hermano, del grupo de amigos, no, en círculo social no. La gente me cuenta, sólo puedo decir, que parece ser la muchacha, si hablaba con él, que le había hecho algún favor o algo y algún dinero y pues él venía pagándole a la muchacha y pues creo que ella es la que incita a que ocurra esta tragedia. Por un par de pesos que él estaba también pagando y no es justo, no es justo que por una plata se le vaya a quitar la vida a una persona”, relató Diana Gamboa.

Sobre Anderson Jaimes, de acuerdo con las autoridades, se ha informado que ya fue capturado. Sobre este hecho también emitió una comunicación el Alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

“Las investigaciones continúan y de confirmarse responsabilidad de otras personas en el homicidio, habrá más capturas”, expresó el mandatario.

Quiero informarle a la ciudadanía que ya está capturado el agresor que atacó de forma contundente a un hombre causándole la muerte en el sector de Cuadra Play.



Las investigaciones continúan y de confirmarse responsabilidad de otras personas en el homicidio, habrá más capturas. pic.twitter.com/gpyQUOvwxx — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 12, 2025

¿Fue atacado con un Taser?

En la información preliminar se conoció que Jhon Gamboa presentaba una herida en la cabeza, sin embargo en algunas versiones de testigos, se habla del uso de otro elemento que presuntamente pudo conducir a su muerte. Sobre este particular Diana Gamboa respondió:

“Nos toca esperar el reporte de medicina legal que ya muy pronto lo podremos saber y aclarar la situación, al parecer si porque me lo dominan mucho y él era una persona de verdad muy, muy grande, robusta y él cae y se nota que pareciera que le pegaron con algo. Debemos esclarecer ese pedazo, pues en los videos no logramos ver bien.

¿Quién acompañaba a su hermano?

“Era un compañero amigo de él, en el momento pues no recuerdo aquí el nombre, Benítez, algo así apellido, pero a él al parecer, con un pico de botella lo tiene el muchacho amenazado para que él no le pueda dar auxilio y lastimosamente mientras va a buscar como el vehículo, después de que todos se van, intenta buscar el vehículo para llevarlo a un centro médico lo más cercano, pero cuando él llega a buscarlo, ya lo han llevado como en algún taxi, no logra encontrarlo por ningún lado, desesperado buscan un lado en otro, el muchacho queda totalmente en shock, sin saber más qué hacer”. contó Diana Gamboa, en Caracol Radio.

Diana Gamboa y su familia contaron que se enteraron de esta noticia a través de una amiga, quien luego de varias llamadas le respondió a la SIJIN, quienes pedían presencia de un familiar. Posteriormente el amigo que estuvo presente en el lugar les contó sobre lo acontecido.

“Pedimos solamente que se haga justicia, Dios es muy grande y sé que así va a ser”.