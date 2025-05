Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 13 de mayo de 2025 43:58 Cerrar Descargar

AMDEP5914. BUCARAMANGA (COLOMBIA), 06/05/2025.- Jugadores de Bucaramanga reaccionan este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Atlético Bucaramanga y Racing, en el estadio Américo Montanini en Bucaramanga (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la salud de David Ospina a un día del partido de la Copa Libertadores ante Bahía. Juan Felipe dijo: “Le tengo noticias que no son tan buenas, en cualquier momento saldrá un comunicado sobre la salud de David Ospina quien tiene una gripa dura y no se ha podido recuperar”. Sobre el tema César agregó: “El tema de virosis que está dando en Colombia es complicado y no se ha podido curar. Si no va Ospina, creo que va Chipi Chipi y no Marquines”.

