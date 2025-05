Debate en el senado por Aguas Vivas enciende la polémica en Medellín

Medellín, Antioquia

Una intensa controversia política se vive en Medellín a raíz del debate de control político convocado para este martes en el Senado por el escándalo de presunta corrupción en el loteAguas Vivas, caso en el que están imputados el exalcalde Daniel Quintero Calle y otras doce personas.

El impulsor del debate es el senador del Centro Democrático Andrés Guerra, quien ha sido duramente criticado desde sectores de su propio partido, al considerar que este escenario legislativo podría convertirse en una vitrina para el exalcalde Quintero, a pesar de que ya hay un proceso judicial en curso.

“El debate va porque va”

A través de redes sociales, el senador Guerra respondió a las críticas asegurando que no tiene intención de favorecer al exmandatario. “Ahora resultó que yo soy quinterista y que le estoy ayudando a Daniel Quintero por un debate que programé hace muchos días y que apenas me dieron el espacio ahora en la Comisión Quinta para contarle a Colombia cómo la alcaldía de Daniel modificó el POT y cómo cambiaron los usos de suelos para un socio político que tiene, y eso es un pecado. Me acabaron las bodegas en las redes”, afirmó el congresista.

Caracol Radio conoció que algunos sectores de la derecha, incluso del Centro Democrático intentaron cancelar el debate, argumentando que se trata de un espacio que sería utilizado por Daniel Quintero para su campaña a la presidencia. Incluso habrían contactado al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que intermediara y hablar directamente con el senador Guerra, quien se sostuvo en su decisión: el debate se realizará a las 10:00 a.m.

“Esto es un tema judicial, no político”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien fue citado, dijo que no asistirá. El mandatario fue el envió a la Fiscalía el decreto firmado por Quintero en 2023, que dio pie a las investigaciones. Gutiérrez rechazó la invitación y afirmó: “No voy a asistir a este debate porque considero no es un debate político, sino que es un debate judicial que ya está en la Fiscalía”.

En esa misma línea agregó: “Es que más que lo que algunos consideran un debate político, en mi consideración ya es un debate jurídico porque esas personas ya están judicializadas, las están judicializando, están imputadas por corrupción. Este ya es un debate judicial y tienen que responderles a la Fiscalía y a la justicia”.

Aunque el alcalde se marginó, el secretario general y el de gobierno de Medellín sí asistirá al debate. Según se conoció, será el encargado de proteger información sensible que ya reposa en la Fiscalía y evitar desvíos en el enfoque del caso. El funcionario ha sido el responsable de documentar más de 650 presuntas irregularidades durante la pasada administración y ha liderado el traslado de esos documentos al ente acusador.

Quintero responde: “Me quieren sacar de la presidencia”

El exalcalde Daniel Quintero Calle ha estado activo en redes sociales, acusando a sus opositores de intentar silenciarlo. “Están agarrados a puños en el Centro Democrático por el debate entre Fico y yo el próximo martes a las 10 de la mañana en el Senado. Resulta que el senador Guerra del Centro Democrático decidió hacer un debate contra mí, nada raro, por el caso de Aguas Vivas con el que querían sacarme de la presidencia”, escribió.

Añadió que no fue citado oficialmente, pero pidió asistir voluntariamente: “Yo, ni corto ni perezoso, sin miedo, le escribí: ‘Senador Guerra, veo que por error se le olvidó invitarme al debate. Sin embargo, con gusto asistiré’”.

También aseguró: “Quieren cancelar el debate porque, según él, tienen miedo a lo que, según es la verdad”, reiterando que no cometió irregularidades en el proceso y que quienes deberían estar siendo investigados son integrantes de la administración actual.

Fiscalía desmiente señalamientos contra administración actual

Durante las imputaciones, la fiscal del caso fue enfática en descartar vínculos con la actual administración de Medellín: ninguna persona, ni el alcalde Federico Gutiérrez, ni otro funcionario que haya estado vinculado o esté vinculado a la administración actual de Medellín o a la del periodo 2016-2019, está en estos momentos vinculado a algún tipo de investigación frente al caso de Aguas Vivas.

La fiscal recordó que la denuncia fue instaurada por el propio Quintero en abril de 2024, pero precisó que esa denuncia “no ha surtido ningún efecto” y que por ahora no se ha abierto investigación alguna sobre esos hechos.

El proceso judicial contra Quintero y los otros doce imputados sigue su curso. Se espera que antes de finalizar el año, la Fiscalía presente el escrito de acusación y se programen las audiencias de juicio oral, en las que los implicados deberán responder por tres delitos relacionados con corrupción.