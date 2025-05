Tunja denuncia irregularidades de Urbaser en planta de residuos peligrosos

Tunja

En una reunión convocada por la Alcaldía de Tunja con participación de la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y delegados de la Unión Europea, se puso en evidencia una serie de irregularidades cometidas por la empresa Urbaser, operadora del servicio público de aseo en la ciudad. Las denuncias van desde la construcción ilegal de una planta de residuos peligrosos hasta la negativa de la empresa a entregar información financiera al municipio, pese a que este posee el 30% de participación accionaria.

La veedora ambiental del municipio, Yeny Moreno, aseguró que el balance de la reunión fue positivo al lograrse confirmar muchas de las denuncias que han venido realizando.

“Con pruebas, se demostró que no somos nosotros quienes estamos fallando, sino la empresa Urbaser, que incurre en graves faltas que incluso pueden conllevar sanciones normativas. No se puede esperar buenos resultados si no se hacen las cosas bien”, expresó Moreno a Caracol Radio.

Uno de los hallazgos más graves está relacionado con una planta de residuos peligrosos construida por Urbaser sin cumplir con los requisitos de estudios, diseños ni permisos de uso del suelo.

“Solicitamos a la Alcaldía la certificación de uso del suelo y se comprobó que el predio no cuenta con la habilitación necesaria. Por lo tanto, la construcción es ilegal y la planta no podrá operar, como lo confirmó Corpoboyacá”, precisó la veedora.

Corpoboyacá reiteró que la licencia ambiental de Urbaser condiciona la operación de dicha planta al cumplimiento del uso de suelo, lo cual no se ha acreditado hasta la fecha.

Alcalde Krasnov: “Esto es una crisis, no solo una falta administrativa”

Desde el Congreso Internacional del Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables 2025, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, denunció una serie de contradicciones que afectan gravemente al municipio.

“Tunja posee el 30% de Urbaser Tunja, pero se nos niega el acceso a la contabilidad. Han construido instalaciones sin licencias ambientales, desviado recursos sin soportes, y mientras la basura se acumula, los vehículos de recolección operan en otros municipios. Las tarifas han subido hasta un 17% sin mejorar la calidad del servicio”, afirmó.

“Esto no es solo una falta administrativa, es una crisis. Hay que repensar los modelos público-privados en el manejo del aseo. No se puede permitir que el ambiente y los derechos ciudadanos estén subordinados al interés corporativo”, concluyó el mandatario.

Durante la reunión, también se exigió a Urbaser entregar al municipio toda la documentación pertinente, incluyendo su situación financiera, licencias y demás soportes. La administración municipal denunció que hasta ahora no ha recibido la información necesaria para ejercer control y reclamar los beneficios económicos que le corresponden por su participación.

Gobernador Amaya pide acelerar inversiones y reducir el impacto en Pirgua

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, recalcó la importancia de un plan claro para el manejo de residuos en el departamento, especialmente en el Parque Tecnológico de Pirgua.

“Es fundamental que se entierre menos basura, que disminuyan los vectores, que se invierta más y que se avance con mayor rapidez en las obras compensatorias. Necesitamos que la ciudadanía también asuma su rol separando los residuos en la fuente”, señaló.Amaya anunció que la Gobernación hará seguimiento a los compromisos adquiridos durante la reunión, en un plazo máximo de cuatro meses.