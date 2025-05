Transición energética y su impacto en los trabajadores

Igor Díaz, fiscal nacional de Sintracarbón (Sindicato de trabajadores de la industria del carbón), planteó que es prioritario establecer una migración desde los procesos productivos de industrias como el carbón a otras posibilidades productivas, ya sean energéticas o de otra índole, que permitan no solo mantener el empleo sino que sea en condiciones dignas y con contratos que se ajusten a la legislación.

Por ello, los líderes de los trabajadores de la industria del carbón han presentado un pliego estableciendo líneas para la transición justa de los trabajadores del sector carbón energético y que busca fomentar un diálogo con el gobierno nacional y con las multinacionales, que además incluya a las comunidades.

Adicionalmente, Díaz manifiesta el compromiso constante de los trabajadores de la industria con los procesos necesarios y la formulación de nuevos proyectos que conlleven a dicha transición y agrega “hemos diseñado estrategias desde los territorios, para buscar alternativas productivas donde puedan migrar los trabajadores. Ese es un punto. Lo segundo es concientizar a los trabajadores que sí o sí en algún momento de la historia laboral nuestra, la mayoría van a tener que migrar a otros sectores productivos”.

Sectores productivos como la pesca, la agroindustria y el turismo pueden favorecer la migración de los trabajadores del carbón hacia dicha transición, y además abrir posibilidades para quienes se encuentran trabajando actualmente en la informalidad y/o sin un contrato laboral decente y justo, puntualiza.

Situación actual de los trabajadores del carbón

Para Igor Diaz, los trabajadores del gremio del carbón cuentan con una serie de condiciones colectivas laborales y con beneficios sociales que no quieren perder. Por eso “hay una expectativa muy grande frente al proceso de transición per se, ya que lo que viene no es concreto, lo que viene no es claro, lo que viene tiene mucha incertidumbre, no hay una política clara del gobierno o que tenga hoy el gobierno actual una posición clara frente a la transición, no hay líneas claras planificadas que puedan permitir que el futuro inmediato puede ser benéfico para los trabajadores. Eso genera una alta preocupación.”

Pero también existe un grueso número de personas que se encuentran en la informalidad “es mucho más el personal activo productivamente o laboralmente que no está cumpliendo una función formal, está en la informalidad y eso también tenemos que corregirlo en este proceso de transición.” agrega Díaz.

Uno de los puntos que resalta el líder sindical tiene que ver con la situación que viven las comunidades. A pesar del amplio compromiso de las compañías por mantener unas buenas condiciones dentro de sus grupos de trabajadores, “eso no se hace con las comunidades que también están inmersas dentro del proceso extractivo, alrededor del complejo minero, y perciben todo el rigor de la producción de carbón”.