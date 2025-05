Rocas gigantes e infiltraciones de agua retrasan la apertura de la vía en la Loma de Los Balsos

Medellín

Aunque las labores para retirar el material arrastrado por el deslizamiento de tierra en la Loma de Los Balsos avanzan sin descanso, aun la alcaldía de Medellín no indica cuándo podría ser rehabilitada. Esto se debe a algunas situaciones especiales que presenta la montaña que generan un riesgo para los conductores que utilizan la vía.

Según Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física, se han removido desde el 6 de mayo, cuando ocurrió la emergencia, seis mil metros cúbicos de tierra con 30 volquetas por día. Pese a los avances, por ahora no hay una fecha establecida para la reapertura de esta importante vía en el sur de Medellín.

“El riesgo más alto que tenemos en este momento son unas rocas muy grandes que tenemos en el talud, unas aguas que se nos están infiltrando y que hacen que la masa de tierra se siga moviendo lentamente y por eso es que no hemos podido dar apertura a la vía. Hasta que no tengamos condiciones seguras, no la podemos abrir porque existe el riesgo de que alguna de estas rocas se deslice y que hagamos un daño mayor”, manifestó el funcionario.

También destacó el apoyo de la empresa privada para poder resolver de la mejor manera esta situación generada por las lluvias. Indica que son 18 empresas las que se sumaron con volquetas y maquinaria amarilla, además de los restaurantes de la zona que han brindado alimentos a los 80 trabajadores que permanecen en el lugar.