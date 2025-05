Hasta el domingo 18 de mayo algunas poblaciones de Bolívar tendrán cortes de energía

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar del 13 al 18 mayo.

Estas acciones forman parte del plan de inversión destinado a proporcionar un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones, se requiere la interrupción del suministro eléctrico en los siguientes lugares y horarios:

Martes 13 de mayo

Circuito Pinillos

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Trabajos: cambio de infraestructura, aislamiento y poda

Se interrumpirá el servicio en Pinillos; corregimientos de Magangué: Coyongal, Las Brisas, Santa Mónica, Playa de Las Flores, Mantequera y en Achí: Playa Alta Guacamayo, Tres Cruces

Circuito San Juan Nepomuceno 2

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Trabajos: mantenimiento transformador de distribución

Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: calle 12a con carrera 16a, urbanización El Valle.

Circuito ternera 13

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Trabajos: cambio de postes, cambio de postes, aislamiento, protecciones de transformador y podas.

Se interrumpirá el servicio en Turbana: corregimiento de Ballesta. Vía: Turbana - Ballesta y sectores aledaños a la vía. Veredas: el Polón y sectores aledaños. Finca: Vangelita, Los Vecinos, Monte Sinaí, El Nisperal, El Tropesaon, El Limón, Juanita, Los Antonios, San Carpas, Mangita, La Melonera, Los Tropesones y sectores aledaños.

Miércoles 14 de mayo

Circuito Bayunca 1

Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Trabajos: hincado de apoyos, adecuación de armados y podas.

Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa de Lima: calle 16 desde carrera 34D hasta la carrera 34A, sector El Redentor.

Circuito El Carmen 1

horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Trabajos: mantenimiento transformador de distribución

se interrumpirá el servicio en la población de El Carmen de Bolívar: Arroyo María.

Circuito pinillos

Horario: 8:00 a.m. a 4:00

Trabajos: cambio de armado y aislamiento y poda

Se interrumpirá el servicio en: zona urbana del municipio pinillos; corregimientos de Magangué: Santa Coa, Palomino, Palenquito, El Pozón, Pueblo Nuevo, Las Flores, Armenia, Santa Rosa y Puerto López

Circuito Bocagrande 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8

Horario: 4:00 a.m. a 11:00 a.m.

trabajos: Mantenimiento de líneas de alta tensión, mantenimiento al transformador potencia, mantenimiento de barraje, pruebas de enclavamiento en la subestación Bocagrande;

Se interrumpirá el servicio en Cartagena; todo el sector turístico de Bocagrande, un sector del centro histórico (plaza de la Aduana); Castillogrande y Laguito. Solo será transferido el circuito Bocagrande 6; por ello percibirán una corta interrupción de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. y de 11:00 a 11:30 a.m. el resto de tiempo contarán con el servicio los clientes entre la carrera 5 con calle 5 sector Bocagrande edificio El Velero.

Circuito Bosque 1

Horario: 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Trabajos: reemplazo de armado y aisladores

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 52 desde la diagonal 20 hasta la diagonal 16ª, barrio El Bosque

Jueves, 15 de mayo

Circuito Bosque 11

Horario: de 7:03 a. m. a 5:59 p. m.

Trabajos: Cambio de elementos en mal estado y poda

Municipio: Cartagena; Carrera 15a Con Calle 75, Sector Barrio 7 De Agosto

Circuito el Carmen 1

Horario: De 8:00 a. m. a 3:10 p. m.

Trabajos: cambio de elementos en mal estado y poda

Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: diagonal 41e con carrera 33c, sector urbanización Minuto de Dios

Circuito Centro (Magangué)

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: cambio de elementos en mal estado y poda

Se interrumpirá el servicio en Magangué: carrera 6a con calle 3a, barrio Costa Azul

Circuito San Jacinto 2

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: mantenimiento de transformador de distribución

Se interrumpirá el servicio en San Jacinto: carrera 48 con calle 21b, barrio Sucre.

Circuito Talaigua Nuevo 2

Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: cambio de elementos en mal estado y poda

Se interrumpirá el servicio en Talaigua: nuevo Vereda Patico

Circuito Ternera 2

Horario: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: cambio de elementos en mal estado y poda

Se interrumpirá el servicio en Turbaco: barrios; La Conquista, Buenos Aires, Las Cocas, Cucuma. Corregimientos de Turbaco: Cañaveral, Mercado, San José Chiquito, Veredas De Turbaco: Buenos Aires, Las Margaritas, San Isidro, Los Robles, La Granja, Virgen Del Rosario, La Guajirita, Chiquito, Los Volcanes.

Circuito Ternera 6

Horario: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: normalización de la medida semidirecta

Se interrumpirá el servicio en: Turbaco carrera 15 con calle 25, sector barrio El Papayal

Circuito Zaragocilla 7

Horario: de 6:05 a. m. a 4:59 p. m.

Trabajos: cambio de elementos en mal estado y poda

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 65b con calle 19a, sector barrio Los Corales

Viernes, 16 de mayo

Circuito Calamar 3

Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en Calamar: barrios: El Paraíso, El Slip. Urbanización Villa Lilia, y La Bendición de Dios.

Circuito Chambacú 7

Horario: de 9:30 a. m. a 5:00 p. m.

Trabajos: normalización de la medida semidirecta

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 36 con carrera 5, sector Centro.

Circuito Mompox 5

Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajos: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en: San Sebastián de Buenavista: corregimientos: Las Margaritas, Los Galvis, El Coco, María Antonia, Venero, La Pacha, Sabana de Paralejo, y sectores aledaños a la vía Las Margaritas-Sabanas de Peralejo.

Circuito Santa Ana (Magangué)

Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Trabajos normalización de la medida semidirecta

Mompox: carrera 5 con calle 10, sector barrio 16 de julio

Circuito San Juan Nepomuceno 2

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

mantenimiento de transformador de distribución

San Juan Nepomuceno: carrera 11 con calle 8, sector centro.

Circuito Talaigua Nuevo 1

Horario: 9:20 a. m. a 5:00 p. m.

Trabajo: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en Talaigua nuevo: carrera 6 con calle 18 sector urbano

Circuito Villa Estrella 3

Horario: 7:02 a. m. a 5:44 p. m.

Trabajos: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 41 con carrera 94c, barrio Villa Estrella.

Sábado, 17 de Mayo

Circuito Barranco de Loba 2

Horario: 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

Trabajo: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en Barranco de Loba; corregimientos: San Antonio, Altos Del Rosario El Rubio, San Isidro, La Pacha, El Sudan, Colorado, Puerto Rico, Tiquisio Nuevo, Puerto Coca y sectores aledaños a la vía.

Circuito Chambacú 6

Horario: 8:50 a. m. a 9:20 a. m. y de 12:30 p.m. a 1:00 p.m.

Trabajo: mantenimiento de transformador de distribución

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 32 (Vicaria Santa Teresa) hasta la calle 35 (callejón de Los Estribos) entre las carreras 2 y 3(calle Santa Teresa) del Centro Histórico de Cartagena.

Circuito Chambacú 6

Horario: 8:50 a. m. a 1:00 p. m.

Trabajo: mantenimiento de transformador de distribución

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 3 con calle 35, sector centro

Circuito El Carmen 2

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajo: mantenimiento de transformador de distribución

Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: calle 21 con carrera 55, barrio Bureche.

Circuito Manzanillo 1

Horario: 7:50 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajo: normalización de la medida semidirecta

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: vía La Boquilla, Arroyo de Piedra, sector Eds. Terpel Puerta de Las Américas.

Circuito Ternera 4

Horario: 6:00 a. m. a 5:03 p. m.

Trabajo: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 15 con carrera 82, barrio San Fernando.

Domingo, 18 de Mayo

Circuito Bosque 8

Trabajo: 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Trabajo: normalización de la medida semidirecta

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 35 con transversal 35, barrio El Prado.

Circuito Chambacú 2

Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Trabajo: cambio de postes y redes

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 34 desde la carrera 17 hasta la carrera 18 y calle 32 desde la carrera 17 hasta la carrera 19, barrio El Espinal.

Circuito Chambacú 8

Horario: 7:50 a. m. a 4:00 p. m.

Trabajo: normalización de la medida semidirecta

Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 8b con calle 25, barrio Getsemaní

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.