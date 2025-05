David González denunció daños en el camerino de Millonarios y maltrato a Álvaro Montero

Durante la fecha 18 de la Liga Colombiana, Once Caldas igualó 2-2 ante Millonarios en el Estadio Palogrande de Manizales, con anotaciones de Jerson Malagón y Jorge Luis Cardona para el local. Kevin Palacios y Andrés Llinás marcaron para la visita. Este marcador mantiene al conjunto embajador en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 32 puntos, mientras que Once Caldas es séptimo con 30 unidades, a una de sellar la clasificación a la siguiente fase.

En la rueda de prensa posterior al partido, el equipo visitante no concedió las declaraciones antes que Once Caldas, producto de una situación que el entrenador de Millonarios, David González, explicó cuando tuvo la oportunidad. También se refirió al resultado, y aclaró el momento que se presentó en el campo, una vez finalizó el partido, donde se rumoraba que el portero, Álvaro Montero, presuntamente había agredido a un policía.

Palabras de David González tras el empate ante Once Caldas

¿Termina satisfecho con el partido?

“Se hizo un buen trabajo, se jugó para ganar, los goles que concedimos hoy pudieron ser evitados, ese es el único lunar. Aun así, me parece que merecimos un poco más, con todo lo que los jugadores produjeron en cancha, y con lo que se pudo materializar, pudimos ganar el partido. Igualmente, me parece un buen juego, hubo rendimientos buenos de muchos jugadores, y esto nos sirve como preparación para llegar de la mejor manera a los cuadrangulares finales”.

Sobre la situación de Álvaro Montero al final del partido, y ¿por qué la rueda de prensa del equipo visitante inició después?

“Nuestro camerino, hoy, tiene una parte abierta que da a la calle, y cuando estábamos ahí, nos tiraron de todo. Por eso tuvimos que encerrarnos un poco, para que no existiera ningún accidente. Por eso no pudimos venir de primeros como corresponde", se refirió sobre el estado del camerino, que al parecer fue agredido por hinchas de Once Caldas.

Por su parte, hizo énfasis en el altercado que tuvo el arquero Álvaro Montero al retirarse del campo de juego. “Lo de Álvaro, yo estoy ahí parado con él cuando va saliendo, y es el policía el que lo trata como si fuera un delincuente. Yo al ver eso, me meto en la mitad y le digo que no puede tratar así a un jugador, está bien que quiera hacer su trabajo, pero lo puede hacer de otra manera. Con escudos o alguna cosa para protegerlo de algún proyectil de los que estaban lanzando. Pero Álvaro nunca agredió a ningún policía“.

¿Qué piensa de la acción de Santiago Giordana en la jugada donde cayó en el área?

“Santi piensa que fue penal. Yo viendo la imagen, pienso igual que él, pero ya está, la decisión fue que no era y ya está“.

Rendimiento de Millonarios en Liga Colombiana 2025-l