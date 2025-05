Requisito obligatorio que deben pagar moteros en mayo 2025: pilas, a quiénes no y si les aplica/ Getty Images

Las motocicletas se han convertido en uno de los medios de transporte más populares en Colombia y en muchas ciudades del mundo. Gracias a su tamaño, permiten una mayor agilidad en el tránsito, facilitando la movilidad diaria, especialmente en zonas urbanas donde el tráfico vehicular es constante y congestionado.

Este tipo de vehículo ofrece una solución práctica para quienes necesitan reducir el tiempo de desplazamiento entre su hogar y el trabajo o entre diferentes puntos de la ciudad.

Además de presentar una facilidad en cuanto la movilidad, las motos también representan una opción económica para las personas, ya que el mantenimiento suele ser más asequible que el de un automóvil, y su consumo de combustible es considerablemente menor.

Cuál es el requisito obligatorio que deben pagar las motos

Para quienes conducen motocicleta en Bogotá, mayo no solo marca el inicio de nuevas regulaciones en seguridad vial, sino también una obligación financiera que no se puede pasar por alto. Aunque algunos piensan que las motos pequeñas están exentas de impuestos, lo cierto es que no todas se salvan, y hay una categoría específica que sí debe responder ante la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría Distrital de Hacienda ha reiterado que las motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos (cc), registradas en la ciudad, deben cumplir con el pago del Impuesto sobre Vehículos Automotores correspondiente al año gravable 2025.

Esta obligación no tiene excepciones: todo propietario o poseedor de una moto que supere ese cilindraje está sujeto al cobro. Aunque no es una medida nueva, la entidad hace un llamado preventivo para que los contribuyentes no dejen pasar las fechas clave, especialmente si quieren acceder al descuento por pronto pago.

¿Hasta cuándo se puede pagar con descuento?

Quienes quieran obtener una rebaja en el valor del impuesto tienen plazo hasta el viernes 16 de mayo de 2025 para realizar el pago con el 10 % de descuento. Pasada esta fecha, ya no aplicará el beneficio, y el monto deberá pagarse en su totalidad.

Además, si se incumple el plazo oficial de pago, el contribuyente se expone a intereses moratorios y posibles sanciones, por lo que es importante cumplir dentro del tiempo estipulado por la entidad distrital.

Cómo saber si su moto debe pagar el impuesto

Para verificar si una motocicleta está sujeta al impuesto, solo se necesitan dos datos:

Placa del vehículo

Número de cédula del propietario

Con esta información, se debe ingresar al portal de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, donde el sistema mostrará el estado del impuesto y permitirá descargar la factura.