Se cumplen tres años del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia

Marcelo Pecci. I Foto: DANIEL DUARTE/AFP via Getty Images. / DANIEL DUARTE

JUSTICIA

Hoy se cumplen tres años del crimen del fiscal de Paraguay, Marcelo Daniel Pecci Albertini, asesinado en Barú, Cartagena, en 2022, mientras estaba de luna de miel junto a su esposa, Claudia Aguilera.

Aguilera, ha hecho publica en esta fecha, una sentida carta en la que clama que este crimen no quede en la impunidad.

“Te pido perdón, Marcelo Pecci, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan. Te pido perdón por a veces sentirme alejada de Dios ante tanta tristeza, por sentirme frustrada, cansada y asqueada de la institución que amabas: el Ministerio Público. Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos. Amor... son tres años aciagos. Perdóname por no escribirte líneas más esperanzadoras…“, se lee en un fragmento de la misiva.

#JUSTICIA| “Te pido perdón por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan”: Claudia Aguilera, esposa del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci al cumplirse hoy tres años de su asesinato el 10 de mayo del 2022 en… pic.twitter.com/MMeu5uTCzS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 10, 2025

Hasta el momento, las autoridades colombianas han dado con quienes organizaron y perpetraron el plan criminal, pero no con los autores intelectuales.

10 condenados y el “testigo estrella”, Francisco Luis Correa Galeano, quien se encontraba detenido en la cárcel de La Picota en Bogotá, son los hechos que rodean el caso hasta ahora.

En un pronunciamiento a finales del 2024, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que la investigación tendrá como nuevo foco encontrar a los que dieron la orden de cometer el homicidio.

“Yo no desconozco los importantes avances que el caso ha tenido, pero también queremos avanzarlo un poco porque los avances han sido muy referidos a los autores materiales del crimen y queremos avanzar hacia los determinadores naturalmente, que es lo que yo considero es el déficit que en este momento tenemos de atención en este caso y el que queremos cubrir a través de este equipo de investigación conjunta”, dijo Camargo.