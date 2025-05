Petro asegura que “Leyva quiere tumbar al presidente con el ELN”

Cúcuta

Con mas de seis horas de retraso en la agenda prevista para desarrollar en el Catatumbo, en el municipio de Tibú, donde se promueve la transformación de esa región en Norte de Santander, llegó el presidente Gustavo Petro a esa zona al norte del departamento.

Pero antes de realizar los anuncios el Jefe de Estado hizo fuertes críticas a ex miembros de su gabinete como el ex director del DPS Gustavo Bolívar, quien al terminar su intervención provocó una reacción aireada del presidente y le advirtió “rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar”, dijo el mandatario a su ex compañero de gabinete.

Y en medio de su discurso volvió a llamar la atención “Bolívar, ¿Tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”, dijo el presidente a propósito de lo ocurrido en la Corte Constitucional y que podría tumbar los decretos que aún siguen vigentes del decreto de Conmoción Interior para esta convulsionada región.

En medio de esos reparos el jefe de Estado dio continuidad a su intervención y se refirió a la precaria infraestructura vial que sigue teniendo el Catatumbo y dijo “hacer la carretera es imprescindible, prefirieron meter la plata en la vía 4G de Ocaña-Gamarra que meterla en el Catatumbo y mi ministerio falló cuando recibió la orden del gobierno y del presidente de invertir la pirámide”.

Luego después de ese cuestionamiento, Petro mencionó a su ex canciller Álvaro Leyva, después de las dos cartas que le ha enviado y que ha hecho publicas a través de la red social X y aseguró que " Álvaro Leyva estaría haciendo alianzas con organizaciones armadas como el ELN para “tumbarlo”. “Leyva también habló con el ELN y habló en Caracas con otros, no para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba al presidente, porque tiene rabia de oligarca”, comentó.

El presidente nuevamente explicó las motivaciones de la conmoción interior al advertir que “es una estrategia político-militar para proteger al campesinado y enfrentar las causas de la violencia”, dijo.

Durante la visita, la Agencia Nacional de Tierras, entregó titulación a familias campesinas de la región para 300 campesinos que ya cuentan con título de propiedad registrado; 300 más recibieron resolución de auto de inicio, con entrega prevista en tres meses; 2.000 predios para formalización; Constitución de una Zona de Reserva Campesina de 50 mil hectáreas en 61 veredas; acciones de protección del pueblo Barí, con 32 mil hectáreas y convenios para cada resguardo.

Luego de la visita al municipio de Tibú el presidente se desplazó a Ocaña, con varias horas de retraso, para reunirse allí con la ministra del deporte y hacer anuncios sobre la jornada deportiva escolar “yo quiero que ustedes sean libres, por eso queremos que estudien unas horas más en las que se recupere la enseñanza que había en Colombia y ojala sea mejor, en educación, física, artes, programación e historia”.

En medio de ese anuncio y de promover la implementación de la jornada deportiva escolar en el país, el gobierno anunció el lanzamiento de la Copa Catatumbo por la vida para la zona norte del departamento.