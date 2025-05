Llevamos cinco días sin agua: habitantes del barrio El Pablón en Bucaramanga

Bucaramanga

La comunidad del barrio El Pablón, al norte de Bucaramanga, denuncia que ya cumple cinco días sin agua. Situación por la que este sábado 10 de mayo, protestan cerrando una de las vías de este sector, pidiendo asistencia de carro tanque con el suministro y atención del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

“Queremos agua, queremos agua”, es lo que en medio de la protesta y en voz alta dicen los habitantes.

“Nos tocó hacer cierre en la vía que comunica la entrada de nuestro barrio, porque desde hace ya más de cinco días estamos sin agua. Acá hay trabajos por parte del Acueducto de Bucaramanga para meter una manguera, una tubería más ancha y debido a esto pues también hemos sufrido por el agua. Ellos no han tocado ninguna tubería matriz, pero están presentes los del acueducto acá y no nos dan solución, nos dicen que hay un tubo roto y no nos dan solución inmediata”, comentó Juan Carlos Plata, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pablón.

La comunidad resaltó que requieren con urgencia el suministro del preciado líquido, ya sea con la presencia de carro tanque.

“Tenemos niños, adultos, ancianos, señoras, mujeres embarazadas, de todo acá en esta comunidad y hacemos un llamado para que nos escuche el alcalde, nos escuche el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, ya que esto es una problemática de toda una comunidad y queremos que ser escuchados”, resaltó Juan Carlos Plata.

🚱💧 #VIDEO | La comunidad del barrio El Pablón, al norte de Bucaramanga, denuncia que llevan varios días sin agua. Situación por la que a esta hora realizan cierre de una de las vías de este sector. Piden asistencia de carro tanque con el suministro y atención del @acueductobga. pic.twitter.com/JdQXKCXYqa — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 10, 2025

Los habitantes han señalado que si no reciben atención a este problemática, realizarían una protesta mayor, por lo que claman por la ayuda de las autoridades.

“Si no nos dan solución llegaremos a hacer un cierre más grande. Recordar que el agua es un líquido preciado, es un líquido vital, es algo es algo indispensable, es algo que no se puede negar. Que nos envíen un carro taque, que estén pendientes de nosotros”, agregó el líder comunal.

¿Qué dice el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga?

En respuesta a esta situación la entidad confirmó que ya se encuentran en el sector para dar solución.

“Nuestro equipo técnico ya se encuentra en el sector evaluando la situación que se presenta. Como contingencia para atender a la comunidad, a partir de la 1:00 p.m., iniciaremos el suministro de agua con nuestro carro tanque y el apoyo de Bomberos de Bucaramanga”, expresó a través de un comunicado oficial el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.