“Estoy dispuesto a declarar ante la Corte Suprema de Justicia”: Petro sobre entramado de la UNGRD

A través de su mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo estar dispuesto a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, por el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo que involucra a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.

En dicho trino el mandatario aseguró que la Reforma Pensional que propuso su Gobierno estuvo “engavetada siete meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo”.

A propósito, explicó Petro que luego de que este proyecto pasó a ser tramitado en la Cámara de Representantes y no se tuviera el tiempo suficiente para su conciliación en ambas corporaciones, “yo mismo pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la cámara, pero que se aprobara el texto del senado, para que Name, que tenía solo dos días para nombrar comité de conciliación no la hundiera, simplemente no nombrándolo”.

Indicó además el presidente que “si Name hubiera sido sobornado por mi como dicen, no hubiera estado engavetada la reforma pensional siete meses”.

Dijo de hecho el mandatario, frente al trámite de este proyecto, que logró su solicitud de aprobación en la Cámara de Representantes y aseguró que esta corporación “no le dió la oportunidad a Name de hundirla”. Señaló Petro que “demandaron este hecho ante la corte constitucional, aduciendo que la Cámara no debatió, cosa que no es cierta”.

Agregó el jefe de estado que no hay acción de soborno suya sobre “un contradictor político que considero bajo y ruin, como Name”. Ante esto, solicitó que “más bien miren la acción de robo sobre el erario que administra mi gobierno, al que se oponía virulentamente, como una acción para financiar la campaña de su hija”.

Asegura el presidente que coinciden las fechas, tanto de la campaña de la hija del congresista como de los siete meses de “engavetamiento“ de la reforma.

Añade entonces el mandatario que está dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia y menciona que “Iván Name era el enterrador de la reforma pensional, y no su salvador sobornado”.