“Nunca dio instrucciones para direccionar contratos para congresistas”: defensa de Ricardo Bonilla

JUSTICIA

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla le respondió a la Fiscalía después de que, en la audiencia de imputación a su exasesora, María Alejandra Benavides, lo señalara de desviar tres millonarios contratos de la UNGRD a favor de un grupo congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público para que votaran a favor de la aprobación de unos créditos que necesitaba el Gobierno Petro.

“El ministro Bonilla González le dio a usted la instrucción de recibir proyectos de inversión regional en los que estaban interesados los parlamentarios que integran la mencionada comisión. Recibida la instrucción del entonces ministro, éste le manifestó a usted que los proyectos contractuales que recibirían debían ser tramitados a través de la Unidad Nacional para la UNGRD”, narró la fiscal María Cristina Patiño en la audiencia.

#Atención | La @FiscaliaCol imputó el delito interés indebido en la celebración de contratos a la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, implicada en el escándalo de corrupción de la @UNGRD.



Vía @danielaramire_ pic.twitter.com/t4u6ePiC6j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 8, 2025

La respuesta de Bonilla:

1. Siempre existió una actuación legal y transparente por parte del exministro Ricardo Bonilla. Nunca impartió instrucciones para direccionar contratos ni para beneficiar a personas o congresistas.

2. El Ministerio de Hacienda no ejecuta contratación, no ordena gasto ni participa en procesos contractuales. Su función es técnica y se limita a estructurar el presupuesto general de la nación para ser sometido a aprobación del congreso de la república y hacer su seguimiento. Cualquier actuación irregular de terceros no fue consultada ni autorizada por el exministro.

3. No hay una sola evidencia de beneficio o instrucción indebida. Los proyectos mencionados por la Fiscalía no comprometen al doctor Bonilla. No existe prueba de que haya dado instrucciones que generaran beneficios particulares o afectación al patrimonio público.

4. Siempre hemos estado prestos a atender los llamados de la justicia. El exministro ha comparecido y seguirá compareciendo ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con el respeto al orden jurídico.