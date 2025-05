“Le va a ir bien”: ministro Benedetti sobre reforma a la salud

Durante su intervención en la Gran Asamblea del Caribe, el ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó varios temas clave de la agenda nacional, desde la seguridad en la región Caribe hasta la reforma a la salud y la autonomía territorial.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El ministro expresó su sorpresa por los cuestionamientos que se han hecho recientemente a las intervenciones del presidente de la República, afirmando que la situación ha sido distorsionada por teorías infundadas:

Más información Senador Cepeda propone redirigir fondos de consulta popular para enfrentar crisis de Air-e

“Lo que había pasado era muy loco, muy fuera de la realidad: que un presidente de la República no pueda ejercer realmente el derecho a comunicarse en las alocuciones, en los consejos de ministros... Habían cogido vuelo una cantidad de teorías bastante locas y absurdas, muchas de ellas promovidas por la oposición, asumidas por funcionarios que hacían parte de los gobiernos anteriores”, dijo.

Alimentación para personas privadas de la libertad

El fallo del Consejo de Estado que obliga a los entes territoriales a asumir la alimentación de personas que recuperan la libertad fue otro de los temas tratados por el ministro, quien señaló:

Más información Consejo de Estado negó recursos de presidencia que buscaba transmitir los Consejos de Ministros

“Yo he estado estudiando ese caso, es un tema de la ministra de Justicia y ella dice que tiene la solución y que son solamente algunos municipios los que no van a poder asumir los costos”, precisó el senador Benedetti.

Reforma a la salud: “Le va a ir bien”

Con relación a la reforma a la salud que impulsa el gobierno, Benedetti se mostró optimista.

“Le va a ir bien. Yo soy optimista. Las veces que he dicho que las cosas van a salir, han salido. Y yo estoy seguro de que la reforma a la salud se necesita.”

También reconoció que los problemas del sistema no son recientes:

“El problema que hay actualmente en la salud no viene de ahora. Desde que estoy chiquito siempre he visto problemas con las filas, con los medicamentos, con la atención. Ese problema no es de ahora.”

Captura de expresidentes del Congreso

Frente al proceso judicial contra expresidentes de la Cámara y el Senado, Iván Name y Andrés Calle, Benedetti insistió en el respeto a la presunción de inocencia.

“Ellos tendrán que demostrar su inocencia, la Corte tendrá que imputarlos y deberán ir a juicio. Ahí sabremos qué fue lo que sucedió, pero yo no puedo emitir ningún juicio de valor en este caso”.

Inseguridad en el Atlántico: “Estamos en el podio”

El ministro Armando Benedetti alertó sobre los alarmantes niveles de violencia en el Caribe, especialmente en Atlántico.

“Los temas de cifras del departamento del Atlántico y de Barranquilla son bastante alarmantes. Nosotros estamos en el podio. En los últimos tres años, lo que tiene que ver con homicidios, sicariato, extorsiones, secuestros y robos ha sido bastante alarmante. Estamos en el podio”.

El jefe de gabinete también aseguró que la violencia en el departamento tiene como origen las disputas por el microtráfico.

“El 80% de esos homicidios tienen que ver con sicariato, o sea, peleas entre bandas, mientras que el otro 15% tiene que ver con robos y un 5% con que alguien, estacionalmente alterado cometió el homicidio”.