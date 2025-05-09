“El papa León XIV continuará muchos buenos caminos que abrió Francisco”: padre Bernardino Gil

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El nuevo papa León XIV, el estadounidense Robert Francis Prevost, dedicó este jueves, 8 de mayo, unas palabras en español en su primera aparición al mundo como pontífice para recordar a su “querida” diócesis de Chiclayo, en Perú.

Para hablar sobre el tema, La W conversó con el padre Bernardino Gil Hernández, párroco de Nuestra Señora del Carmen Pimentel en Chiclayo, Perú, quien se refirió a la llegada del papa León XIV.

“Es una gran alegría tener al papa León XIV como principal representante de la Iglesia en el mundo, al oír su nombre nos emocionamos, esperábamos que hubiera alguna posibilidad, pero lo veíamos difícil. Cuando se anuncia su nombre hasta derramábamos lágrimas de emoción”, contó.

Asimismo, sobre trabajar de la mano con él, destacó que no solo era un gran padre para si diócesis, sino mucho más que eso.

“Tenerlo era contar con un gran padre, un pastor, un amigo, que estuvo en todas las parroquias, incluso en las mas alejadas, y que con los sacerdotes tuvo una gran cercanía, respondía los mensajes siempre que podía, siempre estaba atento para escucharnos”, dijo, contando algunos detalles de su trayectoria en Perú.

Uno de los momentos clave del entonces cardenal Prevost fue tomar la nacionalidad peruana, pues allí comenzó su camino como obispo en esa región latinoamericana.

“Al papa lo he visto llorar, es un hombre sensible a la necesidad del cercano. Al asomarse al balcón miles lo vimos conmovido, emocionado, se fue tranquilizando y pudo dar su mensaje con toda claridad”, contó.

¿Cómo enfrentó las denuncias de abuso sexual de sacerdotes de su Iglesia?

Una de las controversias que rodean al hoy papa León XIV fueron unas presuntas omisiones frente a unos casos de abuso sexual en la Iglesia que él lideraba, sin embargo, el padre Gil desmintió este hecho.

“En cuanto tuvo las denuncias de abuso escuchó a las víctimas personalmente y tomó acciones para separar al sacerdote del Ministerio. Él dio luz verde para iniciar las investigaciones, pero sabemos que estas cosas son demoradas, pero él hizo su trabajo, no se lograron pruebas concluyentes, pero tomó cartas en el asunto, escuchó a las víctimas, la prensa no siempre dice la información completa”, comentó.

Finalmente, destacó que si bien cada papa pone su sello en su pontificado, considera que León XIV continuará muchos buenos caminos que abrió el fallecido papa Francisco.

