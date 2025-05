Once Caldas: ¿Qué necesita para ser líder de su grupo y jugar octavos de final de Copa Sudamericana?

El pasado miércoles 7 de mayo, Once Caldas y Unión Española se enfrentaron en la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido tuvo como escenario el Estadio Palogrande de Manizales.

El juego correspondiente al grupo F finalizó con victoria para Once Caldas por 1-0, resultado que le permitió al cuadro albo ubicarse parcialmente como líder de su zona, al obtener 9 puntos. Claro que se está a la espera del resultado entre San José de Bolivia y Fluminense de Brasil, que juegan el 8 de mayo en La Paz.

¿Ya está clasificado Once Caldas?

Sí, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, se encuentra ya clasificado al menos para los dieciseisavos de la Copa Sudamericana, fase previa a los octavos de final, donde se enfrentan a los equipos que hayan sido los terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ahora, para ser líderes del grupo F y clasificar directamente a Octavos de Final, Once Caldas necesita que Fluminense no sume 6/6 ante San José de Bolivia y Unión Española. Actualmente, el equipo brasilero es segundo y ha sumado 7 puntos, no sabe lo que es perder en esta edición de la Copa Sudamericana.

Por su lado, Once Caldas tiene la obligación de ganar como local ante Unión Española en la fecha 5 y luego viajar a Brasil por un empate, de tal forma llegaría a 13 puntos y podría ser líder para avanzar directamente a los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones Grupo F de Once Caldas

Finalmente, el equipo Blanco Blanco de Manizales, también se encuentra peleando por clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Su próximo partido será ante Millonarios, por la fecha 18 del campeonato, y lo harán en el Estadio de Palogrande este domingo 11 de mayo desde las 8:20 de la noche.