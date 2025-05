Presidente del Unión Magdalena lanza dura acusación contra Herrera y envía polémico pedido a Dimayor

El pasado domingo 4 de mayo, se desarrollaba en la fecha 17 de la Liga Colombiana el juego entre Unión Magdalena y Once Caldas. Sin embargo, ante un nuevo hecho de violencia en los estadios, el partido tuvo que ser suspendido a los 79 minutos.

¿Qué pasó con Unión Magdalena vs. Once Caldas?

El compromiso no se pudo terminar, debido a que los hinchas del Unión Magdalena invadieron la cancha y arremetieron contra los futbolistas de ambos equipo. El encuentro para esos minutos se encontraba 0-1 a favor de Once Caldas.

Grave acusación de Alberto Mario Garzón, presidente del Unión Magdalena

Durante el programa ‘Desde El Punto Penal +’ del canal regional Telecaribe, el presidente del equipo de Santa Marta se refirió a lo sucedido en el partido y manifestó que Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas no fue agredido en ningún momento y solamente actúo como que si para no reanudar el partido.

En primer lugar, Alberto Mario Garzón aseguró: “El técnico de Once Caldas, en una maniobra, en una pilatuna de parte del ‘Arriero’, dijo que le habían pegado y eso no es cierto. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis y una investigación exhaustiva con videos y testimonios, y no es cierto”

Por otro lado, contó una situación que se presentó: “El árbitro central (Carlos Ortega) se acercó al camerino del Unión Magdalena para decir que en 15 minutos se reanudaba el partido, previo a un concepto de la policía que garantizaba el orden público y que había todas las condiciones para continuar con el juego”.

Polémico pedido del Unión Magdalena a la Dimayor

Alberto Mario Garzón fue claro con que esperar recibir los puntos por el partido: “Aspiramos a que esos 3 puntos nos los devuelvan a nosotros, porque realmente lo que hizo el técnico del Once Caldas fue una maniobra para ganar 3-0 el partido, y no 1-0 como iba el marcador”.

Finalmente, se refirió a la barra del equipo Samario: “No negamos que las barras del Unión Magdalena hayan ingresado y hayan violentado el terreno de juego, haciendo una invasión del mismo; pero tampoco puede venir el técnico de Once Caldas a decir que le pegaron, cuando no lo tocaron ni con el pétalo de una flor”.