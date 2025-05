Los candidatos responden, la audiencia califica: Alejandro Gaviria

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio en “Los candidatos responden, la audiencia califica” el precandidato Alejandro Gaviria, dijo que lo ocurrido con Name y Calle es la demostración de un fracaso de la política colombiana y del relacionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo:

“Eso empezó cuando el Presidente acaba con un gabinete plural y empieza con una relación no de acuerdos programáticos y sí de una relación uno a uno”, en esa medida, dijo que si seguimos así y si la negociación programática no tiene lugar en la política y el relacionamiento es clientelista, vamos a terminar en lo mismo, “es un punto de degradación al ser ambos presidentes de corporaciones y la clave está en dejar de lado los acuerdos clientelistas que han dominado la política colombiana; las formas de antipolítica no convencen, pero la clave es la búsqueda de acuerdos programáticos y de consenso”.

Sobre cómo garantizar educación superior gratuita, dijo que el problema no es de gratuidad, sino de acceso universal, “hay que retomar una idea que diseñé como ministro de aumentar los cupos, inicialmente se hablaba de 500 mil y para eso se necesitan tres cosas: una reforma a la Ley 30 de 1992 que le dé más plata a la educación pública para aumentar cobertura”. En segundo lugar, habló de una reforma al Icetex y tercero, una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior, “hoy encontramos que la demanda por educación cae porque identificamos que la educación no es del todo pertinente”.

Por último, dijo que es un liberal de verdad, que defiende el cambio a través de la moderación, la dignidad humana y el método. También señaló que tiene experiencia en todas las áreas de política pública, 20 años como investigador en política social, como economista y haber trabajado en temas como política de drogas y seguridad.