Mujer denuncia que aguas residuales están inundando su vivienda en Tibasosa, Boyacá

Tibasosa

La construcción de unas cajas de división para una planta de tratamiento de aguas residuales y aguas lluvias en el municipio de Tibasosa, Boyacá, han afectado a varias viviendas en las que estas aguas han inundado dichos predios.

Marisol Moreno, propietaria de la vivienda adjunta donde construyeron estas cajas, señala que cada vez que se presentan las lluvias, estas se cruzan con las aguas residuales y debido al tamaño de la tubería las aguas se desbordan e ingresa a su vivienda o se rebozan dentro de ella.

“Mi problemática empezó en el 2015 cuando construyeron las cajas de división para una planta que construyeron muy cerca a mi vivienda. Desde entonces empezó la devolución de las aguas negras junto con lluvias a mi residencia, las cuales han traído mosquitos y roedores. No he podido vender, no he podido arrendar, no he podido vivir en mi casa con mis hijos, ni con mi núcleo familiar”, indicó Moreno.

Según Marisol, después de 10 años ninguna de las instituciones o administraciones que han pasado en este tiempo les han dado una solución definitiva, por el contrario, se pasan el problema de un lugar a otro.

“He pasado muchas peticiones, inicié una acción directa por daños y perjuicios, la cual no sé por qué razones no se hizo efectiva y nos hicieron perder tiempo en el juzgado, se perdió esta demanda. En este momento no sé a quién acudir, no compran, no arreglan, me han ayudado por tiempos muy cortos y la problemática sigue. En el municipio de Tibasosa hay un desorden de aguas lluvias y aguas residuales. Ellos se tiran el balón del uno al otro, las diferentes entidades como Corpoboyacá, Usochicamocha, la Empresa de Servicios Públicos, la oficina de Planeación y nadie nos da una solución. Supuestamente no hay permisos, no hubo permisos para construir esta planta, no hay permiso ambiental, eso es algo inaudito porque a nosotros también como habitantes del sector debieron habernos llamado y habernos reunido y habernos dicho que se iba a construir esta planta y comprarnos los predios, pero no hicieron ninguna de esas cosas”, agregó.

Por último, Marisol Moreno señaló que se ha comunicado con la Alcaldía, pero no le han dado una solución, es más, no la han atendido.

“Me prometieron que para enero ya me iban a solucionar la problemática y nada. Mandé peticiones, hubo respuesta de Gestión del Riesgo, ahí las tengo, pero no me dan ninguna esperanza”, dijo.

Marisol Moreno espera que las entidades encargadas la escuchen y le den una solución inmediata y definitiva para poder retornar a su vivienda.