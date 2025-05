Demandan ordenanza de la tasa de seguridad en Santander. ¿Quiénes y por qué?

Bucaramanga

El representante a la cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano y el concejal Carlos Parra, confirmaron a través de un comunicado emitido este marte 7 de mayo, que demandaron ante el Tribunal Administrativo de Santander la tasa de seguridad, que se cobraría a través del recibo de la luz y, de la que cuya ordenanza ya fue firmada a través de un decreto por el gobernador, Juvenal Díaz Mateus.

Los representantes en cargos públicos que firman el comunicado, comentan que una de las razones por la que demanda esta medida es porque no cuenta con un análisis del impacto económico que representa para la región.

“Nosotros interpusimos esta demanda para que no se le cobra a los santandereanos esa tasa de seguridad impuesta por el gobernador de Santander. Consideramos que es inconveniente, teniendo en cuenta el contexto económico que viven los santandereanos, que no puede ser que le pongan un tributo adicional en un momento en el cual la economía del departamento crece 2%, pero la inflación está como una de las más altas del país al 7%. No es compatible la situación económica y el bolsillo de los santandereanos con la imposición de un nuevo tributo. Por eso nosotros hemos interpuesto esta demanda de nulidad en contra de la ordenanza”, señaló Cristian Avendaño representante a la cámara por Santander.

Por otra parte los demandantes también advierten que el texto de la ordenanza fue modificado en su trámite sin pasar nuevamente por el Consejo de Política Fiscal.

“Hay otros argumentos bien importantes de carácter procedimental que tiene que ver, por ejemplo, con que a este proyecto de ordenanza le hicieron unos cambios. El Gobernador se reunió con 14 o 15 empresarios en Bucaramanga sin salir a socializar esto en ninguna parte. Pues estos cambios tienen un análisis de impacto fiscal de la norma diferente y tiene que haber un concepto del comité departamental de política fiscal”, agregó Avendaño.

El congresista santandereano agregó que también existen fallas en el procedimiento y que falta claridad en la destinación precisa que tendrían estos recursos.

“Nosotros consideramos que no tienen ni idea de cuántos son los recursos que en última van a ser recaudados, pero adicional a ello, con esos cambios tendría que determinarse, los nuevos ingresos cómo se van a destinar. Hay falla de planeación. Esto no estaba en ningún momento en el plan de gobierno", concluyó Cristian Avendaño, representante a la cámara por Santander.

Con esta demanda, dicen los firmantes del comunicado, que buscan frenar el primer cobro de la tasa, argumentando que su implementación sería una carga injustificada para los santandereanos.