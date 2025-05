Congreso hundió proyecto de transfuguismo durante su sexto debate

Congreso

Con 55 votos a favor contra 29, la plenaria del Senado de la República decidió archivar el proyecto de acto legislativo que buscaba permitir en Colombia el transfuguismo; es decir, que los congresistas puedan cambiar de partido sin incurrir en sanciones.

Una de las razones por las que las mayorías en la cámara alta decidieron no aprobar esta iniciativa era que, según los opositores, esta reforma beneficiaría principalmente al Pacto Histórico en su lucha por no desaparecer en el 2026, pues ya no pueden ser una coalición.

De hecho, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia declaró que “el Pacto Histórico queda jodido, porque no va a poder agrupar a todo el mundo como pretendía dentro de un solo partido, brincándose las normas. Porque la ley es clara, cuando usted tiene más del 50% de la votación, ya no puede hacer coaliciones con otros partidos. Como ellos sacaron el 16.7, pues quedan por fuera de cualquier coalición. Ahora les toca hacer una nueva lista, pero tendrán que dejar por fuera a todos sus aliados políticos; vamos a ver cómo resuelven ese trompo”.

Sin embargo, el autor de este acto legislativo, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, defendió que “lo presentamos miembros del Partido Liberal, del Polo Democrático, del Partido Conservador, de En Marcha, de la Liga de Gobernantes, del Partido Justa y Libre, del Partido de la U, de Colombia Renaciente, del Nuevo Liberalismo, entre otros. Esto no se presentó para el Pacto. No sean groseros con aquellos que estamos luchando precisamente porque el Congreso recupere su luz, porque el Congreso no siga arrodillado a los gobiernos de turno, porque los congresistas recuerden que son los pares de un presidente, no de los ministros”.