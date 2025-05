Procuraduría solicita testimonio en 6AM de madre de menor abusada para enfrentar los hechos

Luego de escuchar el testimonio en 6AM de Margie Espinel, una de las madres de los menores que fueron víctimas de abuso sexual por parte del profesor Freddy Castellanos, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a Caracol Radio el testimonio para enfrentar los hechos que se presentaron.

Las autoridades consideran que el testimonio de la mujer es fundamental para esclarecer los hechos que se presentaron. Sobre todo, por los detalles que la mujer reveló al aire en 6AM de Caracol Radio. Un desgarrador testimonio que denuncia negligencia por parte de la institución.

Escuche aquí la entrevista: Desgarrador testimonio de madre de menor de 3 años que habría sido abusada en jardín de Bogotá

Los puntos clave de la entrevista

En primera instancia, la madre reveló cómo se enteró de los abusos por parte de Castellanos, contando paso a paso cómo se dio la respuesta por parte de las autoridades.

“Mi niña tiene tres años, pero habla, se hace entender. Entre juego y juego, nos dijo: ‘Beso profe acá’, y se señaló la boca. Cuando indagamos más, nos contó que él también la tocaba en sus partes íntimas. Inmediatamente llamé a la Policía y activaron el código blanco. Mi hija fue hospitalizada y Medicina Legal corroboró el abuso”.

La Procuraduría podría estar interesada en la forma en la que se le dio respuesta a estas denuncias, con la mira puesta en cómo reaccionó la institución educativa frente a estas denuncias. Esto dijo Margie al respecto:

“El jardín sabía lo que pasaba, pero lo único que hicieron fue dudar de mi hija. Dijeron que era un ‘caso confuso’ y que el profesor ‘tenía derecho a defenderse’. Incluso le dieron mis datos para que él me denunciara por agresión. ¿Cómo se atreven a protegerlo sabiendo lo que le hizo a mi niña?”.

En esa misma línea, la mujer denunció complicidad por parte de la institución, criticando la impunidad de los horribles hechos:

“El profesor me vio cuando fui a exigir respuestas y salió corriendo. Yo lo agredí, lo admito, pero ¿Cómo no hacerlo? Él le hizo daño a mi hija. Lo inaudito es que el jardín, en vez de actuar, le facilitó mis datos para que me denunciara a mí”.

Evidencias sobre los otros casos de abuso

La mujer describió el impacto del grave hecho, que desbordó a tal punto de afectar a otros menores que también fueron víctimas de abuso:

“No es el caso de mi hija, pero otros niños sí fueron contagiados con VIH. ¿Cómo es posible que la institución no haya reaccionado a tiempo? Ellos son cómplices. Si hubieran actuado cuando se supo lo primero, esos pequeños no estarían en riesgo hoy”.

Detalló los patrones del abuso y reiteró que hubo señales que omitieron las autoridades del jardín frente a las denuncias hechas por los padres de familia y las alertas que manifestaban los niños:

“Los otros niños también hablaron: todos señalan al ‘profe Freddy’. Unos dicen que los tocaba en el comedor, otros en el baño —donde no hay cámaras—. Mi hija empezó a orinarse en la cama y a negarse a ir al jardín. Uno como madre siente que algo pasa, pero nunca imaginé esta pesadilla”.