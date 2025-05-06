Plan pistola: Autoridades en el Quindío refuerzan las medidas de seguridad y llaman a la calma

Armenia

Frente al panorama de violencia contra soldados y policías en varias regiones del país, teniente coronel Luis Alberto Reales Triana, comandante Batallón de Ingenieros de Combate No 8 de la Octava Brigada del Ejército manifestó que el balance en materia de seguridad en el Quindío es muy favorable por eso llamó a la calma de los ciudadanos.

“Medidas preventivas, pero siempre buscando la protección de nuestra población civil. De igual manera aprovecho para hacer un llamado a todos y cada uno de los habitantes del departamento porque con el apoyo de ustedes es que el Quindío es lo que es, porque la comunidad nos arropa y con sus informaciones y con sus alertas nosotros de inmediato tomamos las acciones que puedan evitar que se lleve a cabo cualquier atentado terrorista”, afirmó.

Afirmó que gracias al trabajo de las tropas en los límites con otros departamentos se ha evitado que ingresen grupos armados organizados al departamento lo que genera un ambiente de seguridad a diferencia de otras zonas a nivel nacional.

Fue enfático en decir que a pesar de lo anterior toman las medidas preventivas para evitar cualquier atentado en contra de cualquier miembro de la fuerza pública y de la ciudadanía.

“Entiéndase que los atentados terroristas no traen consigo una indicación específica que solo se afecte a lo que es eh la fuerza armada o la fuerza pública. Eso también puede caer y poner en riesgo la vida de nuestros habitantes. Por eso los invitamos a que cualquier información, cualquier situación extraña o anómala que cualquiera de ustedes pueda ver, nosotros estamos siempre prestos a recibir la información y tomar las acciones del caso para evitar que eso se materialice en el bien de todos”, mencionó.

Explicó que a diario refuerzan las medidas de seguridad desde los diferentes batallones entendiendo que son pieza clave en las labores operativas que garantizan la seguridad de la población.

Alcalde de Armenia

Asimismo, el alcalde de Armenia James Padilla García rechazó los hechos violentos que enlutan a tantas familias colombianas y las acciones de los grupos al margen de la ley en contra de los policías y soldados.

Resaltó que en días pasados todos los alcaldes de las ciudades capitales del país realizaron un llamado con el fin de fortalecer el pie de fuerza entendiendo el riesgo que se genera a raíz de la alerta a nivel nacional.

“Censuramos absolutamente, rechazamos todas estas acciones. Es así que en días anteriores todos los alcaldes de las ciudades capitales hicimos un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer nuestro pie de fuerza en cada una de las capitales. Es así como Pereira, Manizales y Armenia estamos trabajando conjuntamente para esta solicitud del Gobierno Nacional incrementando nuestra policía y nuestra seguridad”, indicó.

Reconoció que en la ciudad ni en el departamento se ha registrado un hecho que lamentar por eso trabajan articuladamente con el Ejército y la Policía.

“En el departamento del Quindío no hemos presentado ningún caso que lamentar, por eso trabajamos articulados con nuestro ejército con nuestras fuerzas de seguridad para que seguir manteniendo esta situación en nuestra ciudad Armenia”, resaltó.

Reiteró que Armenia establece las medidas para garantizar la seguridad y prevenir cualquier amenaza.