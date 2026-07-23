Exsecretario de hacienda de Armenia Augusto González gana batalla en Consejo de Estado

Armenia

El Consejo de Estado, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que anuló la sanción de la Procuraduría General de la Nación, en primera y segunda instancia, que había sancionado al exsecretario de Hacienda Augusto González Peralta con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer puestos públicos por 14 años.

Augusto González Peralta fue secretario de Hacienda del municipio de Armenia en el periodo de 2016 a 2018 cuando fue alcalde Carlos Mario Álvarez y fue acusado por el contratista de las obras de valorización Fernando León Diez Cardona de recibir la suma de $7.5 millones de pesos. Por tal motivo, la Procuraduría lo procesó por el delito de cohecho impropio.

En su defensa, González dijo que no había recibido tal dinero, sin embargo, la Procuraduría insistió en esa tesis, desvirtuada por la defensa,

Y en documento del fallo indica “Como concepto de violación, argumentó que, la Procuraduría General de la Nación concluyó, sin respaldo probatorio que, la entrega de Siete Millones Quinientos Mil Pesos ($7.500.000), hecha por el señor Fernando León Diez Cardona, constituía una conducta delictiva, pese a que, el principal testigo de la hipótesis sancionatoria, nunca indicó que su móvil de ayuda económica, haya sido proporcionada para que realizara una u otra gestión a su favor, señalando así, que este aspecto es de la mayor importancia desde la tipicidad de la conducta endilgada, es decir el cohecho impropio”

El abogado del exsecretario de hacienda, Jhon Faber Quintero en diálogo con Caracol Radio Armenia explicó “fuimos notificados por el Consejo de Estado de una sentencia dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Augusto González Peralta en contra de la Procuraduría General de la Nación en virtud de la sanción de destitución e inhabilidad que había sido impuesta por ese órgano de control disciplinario en virtud del caso de valorización.

Y agrega “El Doctor Augusto venía siendo investigado por presuntamente haber recibido una serie de dineros en el contexto del macroproceso del contratista de valorización, en ese sentido, pues es una vez finalizado el proceso disciplinario, promovimos la demanda judicial tratando de demostrar la inocencia de Augusto González evidenciando que él nunca incurrió en ningún tipo de falta, que nunca incurrió en una apropiación de dineros públicos y que siempre su gestión estuvo ajustada a derecho”

En un primer momento Tribunal Administrativo falló a favor de él a través de un tránsito normativo por favorabilidad y luego el Consejo de Estado confirmó nuestra tesis alrededor de este asunto dejando sin efecto la sanción disciplinaria del mencionado exfuncionario público, puntualizó el abogado.