Agentes de tránsito del Quindío se preparan para realizar inspección técnica a cadáver en accidentes

Armenia

Recordemos que de acuerdo con una circular de la Fiscalía fue establecido que a partir de este año la responsabilidad de ese proceso de inspección técnica de cadáver era para cada uno de los organismos de tránsito, sin embargo, actualmente continúan con el acompañamiento del ente de control y de la Sijín.

El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz explicó que los agentes de tránsito por ley tienen la investidura de policía Judicial por lo que están capacitados para los procesos de inspección técnica a cadáver en el lugar del siniestro vial.

Reconoció que como apoyo logístico viene acompañándolos en dicha inspección la Fiscalía y la Sijín, sin embargo, ya les anunciaron que no cuentan con la capacidad operativa para continuar con el servicio.

“Los agentes de tránsito por ley tienen la investidura de Policía judicial. En tal virtud, están no solo capacitados, sino en la obligación de hacer la inspección técnica a cadáver en el lugar del siniestro. Esta una labor que por temas de capacidad logística nos viene apoyando la fiscalía, la Sijín siempre nos han apoyado hasta el momento lo siguen haciendo, pero ya nos nos advirtieron que no tienen la capacidad de seguir con ese servicio, con la prestación de servicio", dijo.

Indicó que como entidad avanzan en el proceso de vacunación para los agentes de tránsito entendiendo que deben exponerse a una serie de factores contaminantes en el lugar del accidente.

“Entonces nosotros como ya te cuento venimos en un proceso, primero hay un protocolo que se exige que los agentes de tránsito deben someterse a un plan de vacunación porque tienen que exponerse a una serie de factores contaminantes en el lugar de de la escena para hacer una inspección técnica a cadáver", mencionó.

Asimismo, dijo que están ultimando el trámite para la compra del equipo biomédico porque deben contar con un equipo especial a la hora de generar la inspección técnica y están a la espera de un convenio con la secretaría de Tránsito de Armenia para el préstamo de la Necromóvil.

“Ya estamos montando el proceso para la compra de del equipo biomédico que ellos tienen que utilizar un equipo especial para atender esas escenas y finalmente para el tema de la necromóvil tenemos un salvavidas y es que la secretaría de tránsito de Armenia ya compró, estaba esperando la entrega de la misma y hablamos con el secretario de tránsito para ver si los demás organismos podríamos hacer un convenio con ellos y pagarles por el servicio que nos prestara y dijo que sí“, resaltó.

Fue claro que entre los organismos de tránsito no hay competencia pues la misionalidad es la misma.