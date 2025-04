Arquero de Medellín reveló detalles sobre encontronazo con Rodallega

Washington Aguerre es uno de los grandes arqueros que hay en el fútbol colombiano, su protagonismo con Independiente Medellín ha sido importante y de distintas formas ha dado de que hablar en el campeonato. Llegó al equipo antioqueño, precedente de Peñarol, de Uruguay.

El arquero uruguayo en diálogo con el Vbar de Caracol Radio opinó sobre la hinchada de Independiente Medellín. Además, también se expresó sobre esa personalidad retadora que suele tener durante los partidos. Finalmente, su contundente sobre lo qué pasó con Hugo Rodallega en el partido frente a Santa Fe.

Sobre la hinchada del Independiente Medellín

“La hinchada de Medellín es espectacular, desde que llegué han sido increíbles. Cuando arribé a la ciudad, el cariño y amor que me han demostrado es tremendo. Es lindo para un jugador y para la familia sentirse tan querido”.

¿Siempre ha tenido esa personalidad ‘picante’?

“Sí, siempre lo he hecho, claramente desde el respeto y entendiendo hasta donde. Es normal que a muchos no les gusta esa manera de como actúo a veces dentro del campo, pero es mi manera de ser, lo disfruto y como te dije, con respeto hacia el rival. Normalmente con esas actitudes lo saco de su zona de confort y pueden perder el enfoque del partido”.

¿Cómo se siente ese nivel de hinchada que tiene el Medellín?

“Es impresionante, la verdad que cada partido jugamos de locales, siempre hay de 25.000 personas. Es lindo recibir el apoyo de la gente en cada encuentro, los hinchas cuando somos visitantes están presentes. Ojalá nosotros los jugadores poderle dar una alegría al club y a la gente que tanto se lo merecen”.

¿Cuál ha sido la mejor atajada que ha tenido en Colombia?

“Creo que fue la del último partido, contra Once Caldas. El partido estaba 0-0 y la primera jugada de peligro la tuvieron ellos. Prácticamente, fue a quema ropa en el área chica, si no fuera esa ataja el resultado hubiese cambiado, para mí fue la mejor atajada”.

Jugadores más peligrosos

“Hay muchos, en Junior, con Teo y Bacca. Nacional también tiene grandes jugadores, en Once Caldas… Hay bastantes futbolistas con una trayectoria importante a los que me he enfrentado. No quiero nombrar a uno, para no olvidarme de mucho que he enfrentado aquí“.

¿Qué pasó con Hugo Rodallega?

“Son cosas de partido, situaciones que pasan. Yo siempre he creído que todo lo que pasa en el campo, se queda ahí. Fue en un saque de arco nuestro, voy a jugar en largo, la hinchada de Santa Fe estaba todo el tiempo conmigo a los gritos, justo en un saque largo se da el gol nuestro y les grito el gol. A la jugada siguiente Rodallega se me acercó, me dijo muchas cosas, pero yo lo tomé muy tranquilo; al no responder y querer saber quién era el jugador, lo hizo enojar un poco más, eso fue lo más divertido. Al final del partido, en el túnel nos dimos un abrazo y me felicitó; para mí es un gusto enfrentarme a jugadores como él”.