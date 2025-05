Tabla salarial docente 2025: a estos docentes les aplicará el incremento por escalafón

El Ministerio de Educación de Colombia define el escalafón docente como un sistema de clasificación para profesores y directivos que, a partir de experiencia y formación académica, se cataloga para definir cargos o salarios.

Para ascender en él, debe presentarse en el concurso del Gobierno Nacional para aumentar de nivel u obtener una reubicación salarial. Además, tendrá que cumplir con ciertos requisitos como: superar una evaluación de competencia con un puntaje mínimo del 80%, ser inscrito en el escalafón docente, tener 3 años de experiencia, calificación mínima del 60% de evaluación de desempeño anual y acreditación de sus títulos académicos.

A propósito de ello, el Gobierno Nacional definió los incrementos a los salarios de los docentes tras concertaciones con organizaciones sindicales. Siga leyendo este artículo y conozca en cuánto quedará su salario en el año 2025.

¿Cuál es el incremento salarial para los docentes en 2025?

Después del pacto llevado a cabo entre el Gobierno Nacional y los sindicatos de profesores, el salario de estos trabajadores quedó dispuesto de la siguiente manera:

Un 7 por ciento correspondiente al IPC (índice de precios al consumidor) del 2024.

Un 1,6 por ciento adicional por bonificación salarial, la cual se encuentra estipulada en el Decreto 0307 de 2024.

Esto quiere decir que los docentes y directivos docentes de instituciones públicas ganarán en total un 8,6%. Adicionalmente, tenga en cuenta que se incrementará un 1,8 por ciento por el incremento general hecho a empleados públicos.

¿Para quiénes aplica el aumento para los docentes en 2025?

Aplica para todos las y los docentes que se encuentren inscritos en el sistema público de escalafón en Colombia. Esta disposición acordada entre sindicatos y el Gobierno no aplica para los licenciados profesionales que trabajen en colegios o instituciones privadas. Es decir, queda en manos de la organización definir en cuánto quedará su retribución.

Por otro lado, esta normativa de incremento salarial aplica para instructores de INEM (Institutos Nacionales de Educación Media, por sus siglas) o ITA que no hayan estado escalafonado o vinculado antes del primero de enero de 1984.

¿De cuánto será la paga de la bonificación pedagógica 2025?

De acuerdo con el Decreto Ley 2277 de 1979, el valor de la bonificación a pagar mensualmente por escalafón es así:

Escalafón A: 13.853

Escalafón B: 15.345

Escalafón 1: 17.198

Escalafón 2: 17.826

Escalafón 3: 18.917

Escalafón 4: 19.664

Escalafón 5: 20.904

Escalafón 6: 22.112

Escalafón 7: 24.746

Escalafón 8: 27.182

Escalafón 9: 30.112

Escalafón 10: 32.971

Escalafón 11: 37.648

Escalafón 12: 44.784

Escalafón 13: 49.572

Escalafón 14: 56.458

Tenga presente que estos rangos se verán influenciados por su nivel de educación: tecnólogo, recién egresado, con especialización licenciado y no licenciado, con maestría licenciado y no licenciado y con doctorado licenciado y no licenciado.

Por el momento, ya se llegó a un acuerdo con entre el ministerio encargado y los sindicatos de los profesores que estipuló estos márgenes de incrementos salariales. Sin embargo, aún no se ha emitido el Decreto anual que oficializa el valor de este trabajo durante el 2025.