Árboles caídos y un bus arrastrado por arroyo: emergencias en aguacero en Barranquilla

El aguacero de este lunes en el área metropolitana de Barranquilla dejó dos árboles caídos y un bus arrastrado por un arroyo.

Las autoridades reportaron la primera caída de un árbol en la carrera 47 con calle 62, donde las ramas obstaculizaron la vía. Por fortuna no hubo personas heridas.

El otro caso sucedió en la calle 82 con carrera 52, donde el árbol cayó sobre dos vehículos.

Bus arrastrado

Sin embargo, la emergencia mayor fue en la Gran Vía, en Puerto Colombia, donde un bus de Coolitoral con pasajeros, fue arrastrado por un arroyo que se origina en un deprimido, ubicado en ese tramo. La emergencia no pasó a mayores y los usuarios fueron puestos a salvo.

Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, y quien estaba presente en el momento que el bus era arrastrado, explicó la situación que viven cada vez que llueve y les toca pasar por la Gran Vía.

“Nosotros hemos tenido una reunión con las autoridades competentes para que se puedan dar todas las condiciones de seguridad en ese tramo. Me imagino que el bus se metió por ese punto y nos imaginamos que no habían líneas de seguridad para que ellos se puedan dirigir con toda la tranquilidad. No es el primer vehículo que le pasa eso, entonces vamos a seguir teniendo estas dificultades si no tenemos señalización”, dijo Cianci.

Cabe recordar que persiste una alerta roja por lluvias del IDEAM en la región Caribe.