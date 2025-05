120 Familias están incomunicadas en el municipio de Génova, Quindío debido a los derrumbes

Armenia

El Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, los derrumbes la principal afectación en las vías, veredas, escuelas, cultivos y viviendas comprometidas.

120 Familias están incomunicadas en lo alto de la cordillera del Quindío debido a los derrumbes provocados por las lluvias, el alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua hacen llamado de SOS al gobierno nacional para atender las emergencias en esa localidad.

En Caracol Radio Armenia el alcalde de Génova señaló “realmente preocupados por la situación que estamos viviendo en el municipio de Génova, la ola invernal no cesa y los acontecimientos pues son de día a día. Esta semana recibimos información de los diferentes deslizamientos en el área rural del municipio”

Visita veredas afectadas

Visitamos la vereda Cumaral donde evidenciamos un deslizamiento bastante grande, alto, largo y peligroso para la comunidad, donde están incomunicadas 80 familias de este sector después de realizar el día sábado el último censo en esta vereda. Muy muy preocupados con la situación allí, ya que estamos en temporada de cosecha.

Asimismo, visitamos la vereda Pedregales donde incluso íbamos con maquinaria para tratar de habilitar esa había lo antes posible en el sector de piedras donde hay un derrumbe del 2022, pero que este se ha ido solventando día a día. Caen unas piedras en la vereda Pedregales muy muy grandes que la maquinaria de nuestro municipio no es capaz de mover.

Entonces, pues no intervenimos el sector. Pero le damos a la comunidad esa mala noticia de que no podemos intervenir a con nuestra maquinaria y recomendamos no pasar por este sitio dado el peligro que representa.

Llamado de SOS del alcalde de Génova

Hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental para que apoye los campesinos en el municipio de Génova, para que apoye en este momento habilitando las vías de nuestro municipio, así como lo hemos hecho nosotros en la vía principal y en otras veredas donde con nuestra maquinaria sí hemos podido atender pues dado los del que hemos tenido en el territorio.

En la vereda Pedregales tenemos alrededor de 40 familias en este momento incomunicadas y reitero en la vereda Cumaral aproximadamente 80 según el último censo que realizamos en esta vereda. Entonces, pues es compleja la situación y esperamos pues ayuda por parte del gobierno nacional y departamental.