Tony, el perrito rescatado en medio de un derrumbe en zona rural de Buenavista, Quindío

Armenia

El Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, los derrumbes la principal afectación en las vías, veredas, escuelas, cultivos y viviendas comprometidas.

El Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, los derrumbes la principal afectación, sin embargo, hay historias positivas después de 5 días fue rescatado un perrito que había quedado atrapado en medio de un derrumbe que también afectó una escuela rural.

Después de 5 días, habitantes de la vereda los Sauces en zona rural del municipio de Buenavista Quindío, en la remoción de la tierra que cayó sobre la escuelita del sector no tenían esperanza de encontrar a Tony el perrito que había desaparecido por el deslizamiento que afectó la escuelita, sin embargo, en las últimas horas y lleno de barro fue rescatado por varios hombres que trabajaron en la remoción.

En video en redes sociales así celebraron este momento del rescate del canino en la zona rural del Quindío.

Angélica Lozano que subió el video en el Facebook escribió “Les cuento que no todo es tristeza, hoy Dios nos dio la oportunidad de rescatar a Tony. Ya son 5 días que han pasado después de haber sufrido un derrumbe en nuestra finca, y a pesar de tal suceso hay que agradecer la vida de los que aún están. Solo me queda decir gracias Dios no todo es malo”

Marta Gutiérrez docente de la escuela “es un milagro que después de cinco días, hayan rescatado vivo al perrito, yo lloré de alegría, porque queremos mucho al perro en la escuelita”

En medio de la alerta roja que vive el Quindío por las lluvias y los derrumbes, Tony este perrito es signo de esperanza luego de ser rescatado debajo de la tierra y los escombros en esa escuela rural en el municipio de Buenavista.