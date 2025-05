Nueva norma para motos aplazada por tercera vez: estos son los cambios que se avecinan

Recientemente se ha hablado sobre la nueva normativa para las motos de Colombia, sobre algunas exigencias que tendría el gobierno nacional para que las motocicletas del país aumenten sus estándares de calidad y así garantizar la seguridad de los actores viales, en especial, de quienes son propietarios de las motocicletas.

A pesar de que esta normativa fue expedida por el gobierno en 2022, lo cierto es que esta estaba presupuestada para empezar su vigencia este pasado 2 de mayo de 2025. Sin embargo, desde la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, aseguraron que esta fue aplazada por el Ministerio de Trabajo.

Esta norma entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre y de octubre de este año 2025, específicamente el 2 de septiembre. Esta prórroga es la tercera que el gobierno ha aplicado para esta normativa, esperando que los ensambladores e importadores tengan tiempo suficiente para ajustarse a los requisitos técnicos que exige la norma.

¿Qué normas entrarán en vigor?

La normativa expedida en 2022 tiene diferentes precisiones técnicas que serán obligatorias para que los usuarios de motos tengan en el país, pero, sobre todo, para aquellos que las distribuyen, fabrican o importan.

Dentro de esto se exige que todas las motocicletas usen llantas que hayan pasado por pruebas de calidad y de seguridad. Estas certificaciones se verán reflejadas en diferentes marquillas que irán en la superficie de las ruedas e indicarán que pasaron diversas pruebas de estándares internacionales.

También hay una nueva norma sobre frenos avanzados para las motocicletas (ABS o CBS). Es de obligatoriedad que todas las motos nuevas que vayan a ser vendidas en el territorio nacional tengan sistemas modernos de frenado que mejoren la seguridad, evitando así numerosos accidentes que se presentan por las fallas de frenos. Esta norma en particular entrará en vigor a partir del mes de octubre de este año en curso 2025.

¿Afecta esta normativa a las motos que ya están rodando?

No, las resoluciones no les aplican a las motocicletas actuales. De hecho, los propietarios no deben hacerles ningún ajuste a sus vehículos ni preocuparse por restricciones para circular por las diferentes ciudades y municipios del país.

Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI dijo que hay mucha desinformación sobre el tema, y aclaró lo siguiente: “Es completamente falso que las motos actuales vayan a quedar obsoletas o que no podrán circular. Las normas son solo para motos nuevas”

Aunque las normas todavía no entran en vigor, ya se han hecho algunos ajustes desde la industria para cumplir con estos estándares que exige el gobierno nacional, como, por ejemplo, que desde noviembre del 2024 todas las motos nuevas ensambladas en Colombia ya traen las nuevas llantas certificadas.

Así mismo, el 73% de las motos ya tienen frenos ABS o CBS, y se espera llegar al 100% antes del mes de octubre de 2024. Por otro lado, las motos nuevas ya tienen luces encendidas de día (DRL), aunque esta no sea una obligación de momento.