James Rodríguez sufrió lesión en León: ¿Cuántos partidos se perdería?

.@jamesdrodriguez no jugó hoy con @clubleonfc , más allá de que no estará disponible para la ida vs Cruz Azul , por un detalle en tobillo, que no hace peligrar su participación en la vuelta, tema de precaución

*Mendonza estará listo para la ida, al igual que Adonis y Guardado pic.twitter.com/kbemtbYIe5