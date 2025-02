James Rodríguez y un mensaje a sus rivales: “En el campo no puedo ser bien con todo el mundo”

James Rodríguez vive un presente totalmente diferente a lo que venía teniendo en sus últimos equipos. En León de México, encontró un buen lugar para resurgir futbolísticamente a nivel de clubes, pues se ha sentido bien acogido y esto también se traduce al campo de juego, donde su aporte ha sido preponderante.

El ‘10′ colombiano ha disputado seis partidos, de los cuales en cinco lo ha hecho como inicialista y en uno, que fue su debut con La Fiera, lo hizo desde el banco de suplentes. Sus estadísticas se traducen a cuatro asistencias y un gol, contribuyendo directamente en triunfos para un equipo que es el único invicto de la Liga de México y lidera el campeonato con 19 unidades.

James y sus palabras en León

Ha dado varias declaraciones desde que llegó al conjunto de Guanajuato, pero generó expectativa este martes por una entrevista que le dio al canal oficial del club. Habló de su adaptación, de sus deseos con el equipo y también a nivel personal de cómo es desde lo humano con los demás y como estos se lo resaltan.

Sus primeros meses en León: “Estoy feliz primero que todo, ya lo había hecho públicamente desde la primera conversación que tuve con Jesús (presidente de León), me contó el proyecto, veo que este club es un club bueno, que está haciendo las cosas bien, es una gran familia también, cuando más consigues cosas y más ganas tienes. Yo soy una persona que quiere siempre ganar y eso es lo que yo quiero, pues estar bien siempre, estar en condiciones para ayudar a mis compañeros para que puedan ganar y obviamente uno busca conseguir cosas grandes como títulos, eso es lo que uno busca y eso es lo que yo busco también”.

Ambiente de la ciudad de León: “Es una ciudad que es muy parecida a la nuestra, es como si fuera Colombia, la gente es súper apasionada, le encanta el fútbol y veo que están unidos, espero que nos acompañen en cada fecha, en cada partido, nosotros dentro vamos a darlo todo para que ellos estén bien. Obviamente que uno como jugador quiere estar siempre bien, quiere estar con el campo lleno, entonces eso es bueno también, eso quiere decir que creen y que pueden ser un jugador número doce”.

Sueños cumplidos: “Desde muy niño lo soñé, yo tenía como 6 años, siempre quise ser jugador, es verdad que cuanto más pasa el tiempo pues dices ‘oye, estoy cerca de esto, estoy cerca de lo otro, estoy cerca de unas cosas’, entonces siempre me propuse cosas a corto plazo y por eso fue que todo fue muy rápido para mí y más cuando tienes el talento, tienes las condiciones, tienes la calidad, pues es mucho más fácil”.

James a nivel personal: “Yo siempre fui así, yo la parte humana intento siempre como estar con las personas que están al lado mío y las que me conocen, creo que pueden hablar eso. Mucha gente que me conoce por primera vez dice ‘Tú no pareces así’, lo que pasa es que te ven en tu trabajo y dentro del campo, yo dentro del campo no puedo ser nice con todo el mundo porque yo quiero ganar, pero bueno, está bien, yo creo que al final siempre me ven como en otra faceta”.

Objetivos con León: “Voy a dar todo por esta camiseta, voy a estar siempre apto para poder ayudar y poder pelear por este escudo que yo sé que aquí en esta ciudad aman, voy a dar todo para que pueda ganar cosas”.