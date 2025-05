AgroBolívar 2025: subastas, ferias y mercado campesino en Centro de Exposiciones de Magangué

Magangué no solo fue el epicentro del campo bolivarense, sino también un lugar donde la emoción y la alegría se vivieron en cada rincón gracias a AgroBolívar 2025.

Una feria agropecuaria pensada para todos, que logró reunir a personas de distintos barrios, edades y oficios, en torno a una sola pasión: el campo.

Por primera vez, muchos habitantes del municipio se acercaron a vivir de cerca una exposición equina y bovina de esta magnitud. No importó el clima, entre lluvia y sol; las familias llegaban con entusiasmo, algunos por curiosidad, otros por amor a los animales, pero todos con ganas de ver qué era eso de lo que tanto se hablaba.

“Llegué desde mi casa para ver los caballos, porque siempre me han llamado la atención. No me voy hasta ver el último caballo”, dijo con orgullo Diego José, un joven del barrio Villa Juliana que no despegaba la vista de la pista de exhibición.

La feria también se convirtió en un espacio de sorpresa y descubrimiento para quienes no habían planeado asistir. Noris Rodríguez y su hijo Juan pasaban por el lugar cuando decidieron preguntar cuánto costaba entrar. “Cuando me dijeron que era gratis, no lo pensé dos veces”, contó entre risas. Quedó fascinada con la exposición de toros y se animó a ir hasta la zona de subastas.

Mientras el animador daba las indicaciones de las características de las vacas, ella quedaba muy atenta: “7 millones, quién da 9 millones”, así hasta que llegó un interesado y ofreció 17 millones de pesos.

“Ojalá tuviera plata para comprar así sea una”, bromeó emocionada mientras observaba atentamente a las vacas que se ofrecían.

AgroBolívar 2025, organizada por la Gobernación de Bolívar, se consolidó como una vitrina para mostrar lo mejor del sector agropecuario, pero también como un punto de encuentro entre el campo y la ciudad. La presencia del gobernador Yamil Arana Padauí durante el evento fue clave. Su apuesta por descentralizar este tipo de espacios y acercarlos a las comunidades ha sido bien recibida por la gente.

“Este tipo de ferias no son solo para los grandes ganaderos o empresarios. También son para el pueblo, para que todos podamos conocer y valorar lo que se produce en nuestra tierra”, comentó un productor local que participó en la jornada de exhibiciones.

Más allá de los negocios, la tecnología agrícola o las subastas, AgroBolívar fue una experiencia vivida con emoción por los magangueleños. Una verdadera fiesta del campo que les permitió soñar, aprender y sentirse parte de un proceso que busca fortalecer la identidad y la economía de la región.