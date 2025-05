Los concejalitos de Envigado denunciaron que el PAE les llega en mal estado, con piedras y plástico

Envigado, Antioquia

El pasado 30 de abril, durante una sesión del Concejo Infantil de Envigado, varios estudiantes manifestaron serias quejas sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Entre los reclamos destacan la mala calidad de los alimentos que les proporcionan.

Un estudiante concejalito manifestó las condiciones en la que le entregan los alimentos: “Pelos en la comida, plásticos en los jugos y alimentos, frutas casi podridas, panes a sólo días de vencer y la leche con agua. Y me gustaría que eso mejorara por el bienestar de nosotros los estudiantes”.

En la sede del colegio José Manuel Restrepo Vélez (JOMAR), un estudiante alertó sobre la presencia constante de palomas en la zona de alimentación, lo que genera preocupación por la higiene de los espacios donde se sirve la comida.

Otro menor expreso su inconformidad: “Hay palomas que diariamente entran al colegio y más precisamente en la zona de alimentación de los estudiantes, causando malestar ya que éstas además dejan plumaje y heces”.

Algunos niños han optado por retirarse del programa, afirmando que desde el año pasado la calidad ha ido en decadencia. Además, denunciaron que los almuerzos llegan desde otros lugares sin un adecuado manejo de temperatura ni presentación.

Otro estudiante expuso: “No tenemos restaurante. Los almuerzos están llegando desde otras partes. Llegan muy fríos y revueltos”.

Así mismo, otro menor denunciante indicó que le entregan alimentos altos en azucares y algunos sin la cocción adecuada: “¿Por qué cómo van a dar una torta con avena dulce y maní confitado? Pues nos parece que eso está muy dulce y en el restaurante las sopas vienen con pelos, con piedras, con plásticos y el arroz ni se termina de hacer. La carne también es cruda y sólo dan tomate con pepino“.

Además, el estudiante aseguró que esa situación está sucediendo en otras instituciones educativas, a su vez, solicitó que mejoren la calidad de los alimentos del PAE para el bienestar de los niños.

Frente a estas denuncias, el alcalde de Envigado, Raúl Cardona respondió que se revisará el funcionamiento del programa: “Lamento que los niños no lo estén disfrutando en el sentido de que no les gusta por el tipo de alimentos o algo así, pero vamos a revisarlo, voy a hacer una mesa de trabajo con la Secretaria de Salud y con la Secretaria de Educación para mirar todos estos inconvenientes que han tenido, a mí personalmente no me había llegado ninguna de estas necesidades ni solicitudes“.

El mandatario se comprometió con instalar una mesa de trabajo para atender las solicitudes, y recalcó la importancia de escuchar a los estudiantes, principales beneficiarios del programa PAE.