Habría remezón en Al Nassr de Jhon Durán: estos serían los perjudicados en el equipo

El 30 de abril, el equipo comandado por Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, cayó eliminado en la semifinal de la Champions de Asia tras perder 3-2 frente a Kawasaki Frontale, de la primera división de la Liga Japonesa. La serie se disputó en un solo partido, que se llevó a cabo en King Abdullah Sports City (estadio neutral).

Ante este escenario, las oportunidades para que Jhon Durán levante un título con Al-Nassr durante la temporada en curso, se diluyen en el tramo final, con el transcurrir de los partidos. Esto, producto de que el equipo marcha en la tercera casilla de la tabla de posiciones en la Liga de Arabia Saudí, a ocho puntos de Al Ittihad de Karim Benzema, que domina la punta del campeonato; con cinco partidos restantes.

Es decir, que Al-Nassr, liderado por el astro portugués, Cristiano Ronaldo, estaría, parcialmente, clasificando al repechaje para la Liga de Campeones en la siguiente temporada.

Conmoción en Al-Nassr ante los resultados

Según el periodista deportivo de Saudi Sport, Alhazza Mutab, el club habría tomado una drástica decisión tras la sorpresiva eliminación en la semifinal de la Champions de Asia, y se trata del despido del entrenador italiano Stefano Pioli, tras informar:

“Stefano Pioli está fuera de Al-Nassr en un 100 por ciento para la siguiente temporada”, agregó. También sostuvo, que la determinación había sido tomada previo a la eliminatoria, sin embargo, las directivas consideraron que era oportuno dejar que finalizara su camino en la competencia.

Peligra la continuidad de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

Luego de invertir 77 millones de euros en el colombiano, y no haber conseguido títulos en el primer semestre de 2025, Al-Nassr estaría considerando que estas eliminaciones, no se podrían justificar ante el dinero invertido en el mercado de fichajes de verano y el de invierno.

Además, con la inminente salida del entrenador, Stefano Pioli, quien defendió el rendimiento de Jhon Durán ante la ausencia de gol, en reiteradas ocasiones, podría suponer la salida del jugador en búsqueda de nuevos aires.

La ficha que más preocupa a la afición del equipo, son los rumores que colocan a Cristiano Ronaldo por fuera del club en el próximo mercado de pases. No obstante, tras la eliminación ante Kawasaki, ‘El Bicho’ publicó un mensaje a través de sus redes sociales, donde destacó la frase, “A veces los sueños tiene que esperar”, como se refleja en el siguiente post:

Actualmente, el contrato de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr tiene vigencia hasta junio de 2025, y se esperaba que las negociaciones para la renovación, sucedieran transitoriamente. No obstante, el club no contaba con no lograr la clasificación directa a torneos internacionales para la próxima temporada, y esto pone en duda la continuidad del portugués, que se acerca a la cifra de 1.000 goles anotados en competencias oficiales. Y no disputar ningún torneo, aparte de la liga local el próximo año, representaría menos oportunidades para conquistar este hito histórico.