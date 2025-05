DFZM lanza “GPS” junto a JOMBRIEL y las leyendas JOWELL Y RANDY.

DFZM, una de las apuestas más sólidas y audaces del nuevo sonido urbano de Colombia, presenta “GPS”, una colaboración explosiva con el ecuatoriano Jombriel y el icónico dúo puertorriqueño Jowell y Randy.

Es reggaetón puro, directo al grano, donde la urgencia del deseo se vuelve mapa, ritmo y destino.

Lo que arrancó como una sesión espontánea en el estudio entre DFZM y Jombriel—después del impacto masivo de su colaboración anterior, “Vitamina”, que alcanzó el puesto #32 global en Spotify y rompió récords en Ecuador—tomó un nuevo giro con la llegada de Jowell y Randy.

El resultado es “GPS”: un tema donde la energía de Medellín, Guayaquil y San Juan se funde en una propuesta que no solo habla el idioma del perreo, sino que lo reinterpreta con una estética fresca, sin nostalgia, sin pretensiones.

Este junte no es casualidad, sino una apuesta estratégica que posiciona a DFZM y Jombriel como líderes activos de una nueva generación que no espera turnos: toma el micrófono y redibuja las reglas. “GPS” no busca complacer algoritmos, sino encender la pista emocional de quienes saben que, en ciertos momentos, lo único que importa es la dirección.