Controversia por caravana que busca exigir la recuperación de la malla vial de Ibagué

Luego de que un grupo de transportadores liderados por José Edilson Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana, anunciara una movilización para este sábado 3 mayo en rechazo al mal estado de la malla vial de Ibagué, la administración municipal anunció que esta actividad no tiene permiso.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad, se respeta el derecho a la protesta, pero en este caso, no se tiene permiso porque los promotores no realizaron la solicitud correspondiente a tiempo.

“No está autorizada, los vehículos que generen congestión serán requeridos por las autoridades de tránsito, para hacer una caravana se requiere una autorización y un plan de manejo de tráfico”, aseguró Rodríguez.

El funcionario resaltó que este tipo de trámites deben hacerse con 8 días de anticipación, por lo que la solicitud radicada fue extemporánea “Todo vehículo que genere algún tipo de traumatismo será requerido, sino atienden el llamado se harán los comparendos correspondientes”.

Los promotores de la movilización responden

En diálogo con Caracol Radio, José Edilson Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana, aseguró que los documentos se presentaron ante la Secretaría de Movilidad y de Gobierno.

“No han entendido que es una caravana, la Alcaldía ha hecho caravanas y no he visto el permiso, no pueden vulnerar el derecho a la protesta, nosotros haremos una caravana”, dijo Pava.

Hueco en Ibagué Ampliar

El directivo manifestó que la caravana se hará con el fin de hacer un llamado a la administración municipal para que se atienda la compleja situación de la malla vial.

Dato: la movilización está convocada para las 10 de la mañana de este sábado 3 de mayo en el parque de los Venados en el sector del Salado.