Catalina Usme no se guardó nada, y le respondió fuertemente al presidente de Unión Magdalena

El pasado 1 de mayo de 2025, el pódcast La pesada del deporte de Santa Marta, estuvo en diálogo con el dueño y presidente del Unión Magdalena, Eduardo Dávila.

Dentro de la entrevista que tuvo el espacio, el máximo dirigente se refirió a su relación con el equipo y del presente del ‘Ciclón’.

De la misma forma, en la misma charla, el periodista le consultó sobre si existiría un equipo femenino a corto plazo, en donde Dávila afirmó que no habrá equipo por parte del conjunto samario y dejó una polémica respuesta.

Las declaraciones de Eduardo Dávila sobre el fútbol femenino

Tal y como se ha ido mencionando a Eduardo Dávila se le consultó sobre la posibilidad de que en el futuro exista equipo femenino del Unión Magdalena, a lo que el dirigente fue tajante en su respuesta y afirmó que este deporte no es para mujeres.

“Mientras yo esté manejando esto, no habrá equipo del Unión Magdalena, esto no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, ese no es un deporte para la mujer, que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol no”, mencionó.

Unión no tiene equipo femenino desde hace seis años

Para la temporada 2017, Unión integró el Grupo A junto al Bucaramanga, Alianza Petrolera, Real Santander, Real Cartagena y Envigado. Su balance fue de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando un total de 16 puntos y quedando a tan solo dos de la clasificación a la fase final. Su mejor futbolista fue la venezolana Cinthia Zarabia, quien marcó siete goles en diez partidos.

Para el 2018, mejoró el panorama y Unión, con 16 puntos sumados en 8 compromisos disputados, accedió a la fase definitiva. Ahora bien, en cuartos de final fue eliminado por Atlético Huila, a la postre campeón del certamen, por un global de 6-0.

A pesar del notorio crecimiento en cuento a los resultados deportivos y el Unión Magdalena no se mantuvo el equipo para la temporada 2019, medida que se mantiene a día de hoy.

Catalina Usme, defiende el Fútbol femenino

Una de las referentes del fútbol femenino y de la Selección Colombia, Catalina Usme, no se quedó callada y lanzó fuerte indirecta al directivo del ‘Ciclón’. “Sería poco prudente culpar a quienes siguen atrapados en 1950 sin entender que las mujeres llenamos estadios, demostrando que el talento no necesita permiso para pisar la cancha”.

Además de lo anterior, añadió: “Sueño con cerrar mi carrera profesional en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde por primera vez en la historia el fútbol tendrá en competencia mayor número de equipos femeninos que masculinos, como muestra de una REALIDAD INNEGABLE: EL FÚTBOL FEMENINO ES IMPARABLE”.