El Pulso del Fútbol, 01 de mayo de 2025

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles BARCELONA, 30/04/2025.- El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles FC Barcelona e Inter en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE / Siu Wu.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria de Santa Fe ante Llaneros y el juego del conjunto cardenal. Juan Felipe dijo: “Un triunfo 1-0 de Independiente Santa Fe con unas declaraciones de Daniel Torres que tienen un poco indignados a los hinchas. De alguna manera dijo que habían ganado sin la ayuda de la afición”. Sobre el tema César agregó: “Ayer ganaron jugando mal, pero eso sí, pusieron garra y corazón. Michael Rangel se comió solito cuatro situaciones de gol claritas y no pudo resolver. Los hinchas de Santa Fe también dicen que no van al estadio, porque el equipo no los motiva”.

