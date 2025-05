El presidente Petro convocó a la ciudadanía a manifestarse el 1 de mayo en respaldo a la consulta

Manizales

En medio de su discurso entregado en La Dorada en Caldas, el mandatario de los colombianos, destacó que las tradicionales marchas de los trabajadores son una excusa perfecta para apoyar los puntos que proponen desde su consulta.

“Hemos convocado a millones de personas a que salgan a la plaza pública para luchar por algo mínimo y justo, los derechos de la gente que trabaja, tener que preguntar en una consulta que el día acaba a las 6 de la tarde o que las mujeres tienen que preguntar el día de la menstruación si va a una consulta médica, se volvió un pecado”, destacó el mandatario.

Insistió en que hay entidades que están en contra de los derechos de los trabajadores y que califican algo que es ley como “una exageración”.

“Algo que fue ley ahora es una exageración, una petición de vagos, claro que una persona tiene derechos (...) pero miren que triste es pedirlo porque de inmediato aparecen voces en el Senado de la República diciendo que eso de las 8 horas es anti técnico, es simplemente el intento de volver a un trabajador en esclavo”, insistió.

Colombianos a las calles

Destacó que en la tradicional marcha que se realiza en la mayoría de ciudades del país el primero de mayo como conmemoración del día internacional del trabajo, la clase trabajadora debe salir a las calles como parte de una lucha por la consulta que ha convocado.

“Qué dejen hablar al pueblo, mañana vamos a luchar por la consulta, la Constitución dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y no en ningún rey y mañana queremos miles de colombianos en las calles”, destacó el mandatario.

Instituciones públicas

Insistió en que las instituciones públicas no estarían respetando los derechos de los trabajadores y que es por esto que deben salir a protestar, “es el pueblo el dueño de la Nación, el territorio y el Estado, no hay institución que no pueda decir que no le obedece al pueblo, cualquier institución que diga no representa al pueblo no puede existir”.

Fue enfático en decir que las marchas del primero de mayo de este 2025 serán multitudinarias y que “el pueblo el comandante y mañana lo vamos a demostrar y millones de colombianos van a salir a lo largo y ancho de Colombia con otra cultura, que no es el que se deja engañar, como el que vende su primer votico”.

Finalizó su discurso en La Dorada en Caldas donde se firmaba el el contrato con la Alianza Público Privada que construirá el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná con varios gritos eufóricos en los que decía que “llegó la hora del pueblo, esta es la hora del pueblo, porque este es el centro vital del mundo, la antigua Gran Colombia, porque Colombia es el país de la belleza y la vamos a cuidar, este tren es la demostración, aquí comienza el final de 100 años de soledad, no nos dejamos matar más entre nosotros mismos”.