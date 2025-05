Derrumbe generó el colapso de dos viviendas subnormales al sur de Armenia ¿Qué dicen los afectados?

Armenia

El caso se registró en el barrio Santander Bajo de la ciudad donde un deslizamiento generó la emergencia puesto que al colapsar las viviendas una mujer quedó atrapada. Por fortuna no pasó a mayores y la lesionada fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención médica pertinente.

Sandra Bedoya es una de las afectadas ya que una de las viviendas colapsadas era de su propiedad. Relató que fueron momentos de angustia por el riesgo que podría generarse en otras viviendas debido a que las lluvias han sido constantes por eso solicitó a las autoridades competentes acciones concretas para evitar nuevas eventualidades en la zona de la ciudad.

“Colapsó un barranco, había unos árboles y colapsó sobre las viviendas y pues la vivienda mía quedó toda tapada. La señora que vivía ahí tiene dos niños, ella perdió todo absolutamente todo, se lo tragó la tierra, me quedó sin nada, sin nada, sin nada. La señora quedó atrapada, ella como pudo se salió, la llevaron al hospital los bomberos, porque esa noche vino los bomberos, vino la policía, la llevaron al hospital los bomberos, o sea, le hicieron los primeros auxilios y la vivienda enseguida también pues salió afectada, del mismo barranco también tapó la cocina, bueno, perdieron también todos los enseres de la cocina y muchas cosas”, evidenció.

Expuso que la mujer afectada vivía con dos niños los cuales resultaron damnificados ya que lo perdieron todo en medio de la contingencia.

“No, pues se perdió todo, la casa, todo porque ya no quedó casa, ahí prácticamente quedó el lote. La parte delantera estaba en material, la parte trasera estaba así en Bahareque, pero todo colapsó y todo se perdió y la señora perdió todos los enseres, todo. Mejor dicho, no tiene ni qué comer. Y sigue cayendo agua y hay un palo, un yarumo que está demasiado altísimo y ese yarumo está amenazante, amenazante porque está que se viene. Y eso no hace sino como traquear como cerca de cada rato traque y traquea así, como amenazando que se va a venir y si eso se viene, pues me van a haber más desastres”, advirtió

Reporte de la oficina municipal de gestión del riesgo de Armenia

Al respecto el coordinador de la oficina de gestión del riesgo de la ciudad, Javier Vélez informó que se presentó el deslizamiento en dicho asentamiento por lo que establecen la entrega de ayudas humanitarias.

Fue enfático en señalar que también estuvieron en el lugar para entregar las recomendaciones pertinentes ante los riesgos que persisten en el marco de las condiciones climáticas actuales.

“Tuvimos un deslizamiento en el asentamiento Santander Bajo que afectó dos viviendas. Ya se está haciendo precisamente el día de hoy el tema de la entrega de ayuda humanitaria, las viviendas afectadas. Ayer se hizo la visita técnica y se le entregó las recomendaciones a la comunidad”, explicó.

Añadió: “Desafortunadamente es un sitio bajo como muchos de la ciudad que es afectado por las aguas escorrentía que los afectan el tema de colapsos estructurales, que les afecta precisamente eh el estado, digámoslo así, de los elementos estructurales de las viviendas que normalmente son guadua y madera, porque son construcciones que están en permanente contacto con humedad y por lo tanto esos elementos se deterioran muy fácilmente haciendo vulnerable a que colapsen fácilmente porque no le dan el soporte debido precisamente por eh la falta de mantenimiento”.

Reconoció que una de las dificultades tiene que ver con la mala disposición de aguas lluvias en partes altas del terreno lo que origina este tipo de afectaciones.

Recordemos que son 35 las zonas de alto riesgo en la capital quindiana.