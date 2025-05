Capturan a presunto responsable de ataque a Policías en Melgar, Tolima

Tolima

La Policía del Tolima reportó la captura de alias ‘Junior’ quien sería el cabecilla de la estructura delincuencial ‘La 80′ dedicada al tráfico de estupefacientes en la población de Melgar y principal sospechoso del ataque a bala que dejó cuatro uniformados de la Sijin heridos cuando se pretendía realizar un operativo contra su estructura.

Los hechos se presentaron en la noche del día martes 29 de abril en el barrio El Balso cuando un operativo de la institución dejó el saldo referido. Uno de los Policía resultó con heridas de gravedad siendo remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en la población de Girardot, Cundinamarca.

Tras esta captura se pronunció la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien señaló en la red social X su reconocimiento a la institución policial por la captura de esta persona sobre quien recae la principal sospecha del ataque armado.

En su publicación, Matiz destacó la labor de las Fuerzas Armadas y envió un mensaje contundente contra las estructuras criminales que operan en la región:

“En el Tolima no hay lugar para los bandidos: los perseguimos, los capturamos y los encerramos. Todo nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su rápida acción, que permitió la captura de alias ‘Junior’”, publicó la gobernadora.

Alias “Junior” haría parte de la estructura delincuencial conocida como “Los 80”, dedicada al microtráfico en Melgar y señalada de atentar contra la vida de los agentes de la Policía en la jornada de este martes.

La gobernadora fue enfática al asegurar que no habrá tregua contra los criminales: “A los delincuentes les dejamos un mensaje claro: no hay escondite, no hay tregua. ¡Vamos a capturarlos!”

Recordemos que las autoridades de Melgar y del Tolima estaban ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien diera información sobre el paradero de los responsables de este hecho contra la institución policial.