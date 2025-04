Santa Fe con la obligación de sumar ante Llaneros, para mantenerse dentro del Grupo de los Ocho

Santa Fe viaja a Villavicencio con la misión de sumar los 3 puntos ante Llaneros, para mantenerse en el Grupo de los Ocho y también para seguir con vida y lograr clasificarse a los cuadrangulares. Recordemos que este partido corresponde a la fecha 15 de la Liga, pero por motivos de remodelación del Estadio Bello Horizonte, no se pudo disputar en la jornada correspondiente.

Jorge Bava no despega

Desde la llegada del técnico, Santa Fe no sabe lo que es ganar, registra dos derrotas y dos empates. Recordemos que mientras el equipo estuvo al mando de entrenador interino, los resultados se dieron y los Cardenales parecían ser uno de los mejores en el torneo, pero con el uruguayo al frente los resultados no han sido los esperados.

Actualmente, el conjunto bogotano se ubica en la séptima casilla de la tabla con 24 unidades, por lo que sumar hoy será clave para mantenerse dentro, en caso de no ganar podría salir de los ocho o quedar plantado en la octava posición, esto a la espera del resultado entre Once Caldas vs. Envigado, el próximo jueves 1 de mayo.

Presente de Llaneros

El equipo del Meta, aunque ya no tiene chances para jugar los cuadrangulares, debe seguir sumando para que su permanencia en la primera división del fútbol colombiano no peligre y logre mantenerse. Actualmente, Llaneros está en la posición 16 con 14 puntos, en su encuentro más reciente cayó 1-0 ante Fortaleza.

Hora y cómo seguir

El compromiso tendrá lugar en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio a partir de las 8:10 pm. Las emociones del partido se podrán vivir a través de la transmisión por streaming de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto en la página web, caracol.com.co.