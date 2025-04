Ritmo y Reflexión, a través del RAP buscan prevenir el consumo de drogas en menores en el Quindío

Armenia

Ritmo y Reflexión, con el RAP en Quindío buscan prevenir el consumo de drogas en menores

En Caracol Radio Armenia en el noticiero del mediodía tuvimos como invitados a los líderes del proyecto Ritmo y Reflexión de la dirección de juventud de la secretaria de familia de la gobernación del Quindío que adelantan este proyecto en las instituciones educativas del departamento en prevención del consumo de drogas en menores de edad.

Kevin Escorcia, líder de Ritmo y Reflexión

De verdad que es un honor poder estar de nuevo aquí en Caracol radio transmitiendo lo que he querido transmitir desde que crecí del sistema de responsabilidad penal y es el cambio verdadero y el no vivir en drogas y en delito

¿Cómo se está impactando los jóvenes del departamento?

Ritmo y reflexión, es una es un proyecto que desde el año pasado logró impactar diferentes instituciones educativas en todo el departamento del Quindío y que ha generado impacto, ha generado tanto impacto que nos han escrito, los mismos chicos de los colegios a decirnos, “De verdad que quedé muy conmovido, ayúdeme, estoy pasando por esta situación.”

Entonces, sí se puede trabajar desde el arte, desde la cultura y de una manera diferente, salirnos de lo ortodoxo porque tenemos que llevarle a los chicos realidades, tenemos que llevarle a los chicos oportunidades que se pueden ver al desarrolladas a través de testimonios de vida.

¿Y cómo llegar a los colegios, Kevin?

En enlace con la Secretaría de educación hemos estado abriendo demasiadas puertas en todas las instituciones educativas del departamento que lo necesitan tanto. Entonces ya los mismos colegios están haciendo voz a voz. Oh, mira que estuvo ritmo y reflexión acá en la institución y generó mucho impacto en los jóvenes. Entonces eso está generando que las otras instituciones educativas tengan la apertura y tengan la disposición para hacerlo.

Beatriz Elena Losada jefe de juventud, de la Secretaría de Familia de la gobernación del Quindío.

Kevin llega a la oficina a dar ese punto de innovación porque, como acabaste de decir, es muy diferente. Yo llevar una estrategia adicional, que ellos llevaron una estrategia de innovación y más que los jóvenes hoy nos movemos por comunidad, nos movemos por guetos, no nos movemos por parches, entonces, nosotros dar, digamos, culturalmente con un arte que es el hip-hop y poder combinarlo, hacer esa transversalidad con lo académico y poder llevarle a los jóvenes el por qué NO consumir o por qué muchas veces de pronto se sienten depresivos porque también hay algo que hemos impactado mucho es el tema de la depresión, el tema de la salud mental.

Ojo con los vapeadores

Aquí nosotros nos hemos enfrentado, bueno, el tema del consumo de drogas pues siempre ha sido un tema que lo hemos tenido desde podemos decir desde lo de lo tradicional, pero ahora con el tema de los vapeadores, porque hemos tenido solicitudes de niños de 11 años, ni siquiera entran en el rango de jóvenes porque los jóvenes son entre 14 y 28 años y Kevin muchas veces también ha llevado esa estrategia, estamos hablando ya desde la infancia, que van con el tema del vapeador.

Equipo de Ritmo y Reflexión secretaria de familia, gobernación del Quindío. Foto: Caracol Radio Ampliar

Entonces, yo creo que eso es algo que se lo modernizaron, se volvió tendencia, se volvió moda o un comercio también porque hasta a veces en la esquina del colegio lo están vendiendo, pero si hay que prestarle atención de pronto a la infancia, porque es que ese es el primer pasito, luego entran a la juventud, la adolescencia, luego la juventud y luego son adultos. pero a esa etapa tan importante que es la infancia y que ya luego llegan a la adolescencia hay que cuidarla, primero la familia, luego ellos van a estar en las instituciones educativas y luego tienen un núcleo que es la comunidad, los amiguitos, el vecinito, entonces hay que cuidarlo.

Las primeras bases es la primera infancia, que ellos ya van a tener esa parte educativa de que qué puede causar un vapeador o qué puede causar ciertas drogas o ciertos comportamientos para para el futuro.

Kevin, nos hemos encontrado con cosas que nos dejan demasiado impactados en las instituciones educativas, como me sucedió en una institución hace poco y es que la intervención se hizo justamente a sextos y séptimos, niños de 12, 11, 13 años por consumo de vapers, grabados en video y todo, jugando, entonces, no están entendiendo la realidad de las cosas y nos estamos quedando los adultos mani Cruzados, normalizando esas conductas y estamos romantizando algo que realmente es muy dañino.

Las familias pueden ser factor de protector, pero también de riesgo para los jóvenes

Kevin Escorcia “la verdad yo sí yo he tenido la oportunidad de trabajar en restablecimiento de derechos, he tenido la oportunidad de trabajar en el sistema de responsabilidad penal y yo ya saqué la conclusión de que esa palabra romantizada de que la familia es factor protector, me lo tiene, la tienen que quitar ya de la mesa porque hay familias que son factor de riesgo.

Hay familias que están llevando a los mismos adolescentes, a los mismos niños a conductas delictivas, a consumo y nos estamos encontrando con eso de que el niño mismo le cuenta a uno, “No, es que mi papá me lo compró. No es que mi mamá me lo compró para que yo esté tranquilo.” Y ahí nace una frase que me la daba mi hermano Carlos esos días me decía, “Papi, cuando uno empieza a consumir drogas para sentir sentirse bien, termina consumiendo drogas para no sentirse mal.

Y agregó Kevin “la puerta cuando uno ingresa el consumo es ancha, hermosa, maquillada desde las mejores vivencias y el que lo voy a hacer por aparentar o que lo voy a hacer para sentirme bien y empezamos a caer en una profundidad emocional que no vamos a poder salir, ya. Y después cómo terminamos nosotros sumergidos en una en una conducta ansiosa de querer consumir y querer consumir más, la puerta se hace muy chica y para muchos, cierto, para muchos amigos míos no se volvió a abrir. No se volvió a abrir”

Testimonio de Kevin Escorcia

En el 2018 estaba privado de la libertad en el centro de menores en Montenegro CAE la primavera, yo dije una frase, esa entrevista está en YouTube todavía y yo dije una frase, yo quiero salir ayudar a los jóvenes a que no cometan mis mismos errores y cuando Dios tiene planes sobre uno, los planes nunca se desaparecen.

Y si esa frase nació ese día de mi corazón, hoy se está volviendo realidad y he tenido la oportunidad de visitar demasiados colegios a nivel nacional porque no solo ha sido en el Quindío y eso cada vez me fortalece y me dice, “Usted está para esto.” Y yo amo ir a los colegios, amo el entretener a esos pelados y mostrarles de una manera diferente la vida y decirle, “ se puede vivir, se puede vivir tranquilo sin droga, se puede vivir tranquilo sin estar en una esquina delinquiendo, se puede ser feliz o vestir como usted quiera sin necesidad de aparentar lo que no es.

Kevin Escorcia en Caracol Radio y el rap como ritmo y reflexión. Foto: Kevin Escorcia Ampliar

Entonces, ritmo y reflexión, yo creo que ya estaba planteado en los planes de Dios y no solamente me he quedado acá en el Quindío, he tenido la oportunidad de ir a los colegios privados de Pereira también y el mensaje siempre sigue impactando y siempre sigue dejando ese mensaje bonito.

¿Dónde pueden tener mayor información?

La jefe de Juventud de la gobernación del Quindío explicó nosotros estamos ubicados en la gobernación del Quindío en el primer piso, en la oficina de la jefatura de juventud, pueden llegar allá personalmente, nosotros siempre tenemos la atención para los ciudadanos y si no, pues también nos pueden escribir a través del correo electrónico juventud@gobernaciónquindío.gob.co.

Alerta temprana de la Defensoría

Y pues también anexar algo de que la estrategia empezó para el tema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo, la 001 que son cinco municipios, está Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Calarcá y Circasia. Entonces, la estrategia la habíamos empezado a implementar por los cinco municipios, pero pues ya todo el mundo ya se está contagiando de ritmo y reflexión y la idea es llegar a muchas partes.