“No vamos a caer en tentaciones de pelea”: Andesco a MinEnergía

Luego del trino publicado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, donde retó al presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega a que “denuncie concretamente cuál fue el chantaje” del que lo acusa por advertir un posible “apagón energético”. Ante esto, el directivo indicó que no iba a entrar en “tentaciones de peleas” en medio del panorama por el que atraviesa el país.

Durante el segundo día del Seminario de Eficiencia Energética, Sánchez Ortega señaló que desde el Gobierno habrían pedido a las empresas públicas que se retiren de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.

“Lo que no nos parece es que diga que le va a decir a las empresas públicas que se salgan de Andesco. Eso no lo ha hecho ningún gobierno hace mucho tiempo. Me parece que es una falta de respeto con los gerentes y con lo que estamos trabajando, porque hemos logrado evitar ese apagón”, dijo Sánchez.

El directivo señaló que destacan las cosas positivas del Gobierno cuando se ejecutan, pero también critican cuando no se reconoce su intervención en situaciones importantes o críticas, como el caso del apagón en Boyacá.

“Nosotros estamos diciéndole al gobierno, cuando hace las cosas bien, que perfecto. Pero fíjese, cuando casi se logra el apagón en Boyacá, también fuimos nosotros los que alertamos para que esto se diera”, precisó.

“No vamos a caer en la tentación de las peleas”

Regresando a la discordia con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, precisó que “Lo que queremos es que le vaya bien al gobierno, pero no vamos a caer en la tentación de las peleas. Nosotros hemos entregado muchas propuestas. Nosotros manejamos el intergremial de energía, donde están todos los gremios de energía y gas trabajando. Y tengo las cartas donde le mostramos propuestas, alternativas y soluciones.”

Por último, el presidente de Andesco también criticó al ministro Palma Egea por tratar de provocar un conflicto con él para ganar puntos con el presidente Gustavo Petro.

“El presidente sabe que yo soy respetuoso y que lo bueno lo aplaudo, y queremos que le vaya bien. Pero este ministro ahora resulta que quiere ganarse puntos con el presidente, creyendo que va a pelear conmigo. Yo no peleo, porque el que nada sabe, nada teme. Lo que les hice es que, si no se cumple lo que estamos diciendo, se va a apagar este país, y ya se apagó en una circunstancia.”