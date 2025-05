Niños menores de 10 años no pueden transportase en motocicletas: DATT advierte peligros y sanciones

Cartagena

Con jornadas de sensibilización en más de 20 Instituciones Educativas de la ciudad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT continúa educando a padres de familia y cuidadores sobre la importancia de garantizar la vida y la seguridad de los menores en las vías.

Transportar un niño en moto presenta serios riesgos para su seguridad, especialmente en caso de accidentes en motocicletas. Los niños son más vulnerables a lesiones graves debido a su desarrollo físico, y el entorno de una moto no ofrece la protección necesaria para evitar daños.

Por otra parte, la Ley 2251 de 2022, establece en el Código Nacional de Tránsito que es prohibido transportar en motocicletas a niños menores de 10 años como pasajeros, por lo que el Datt advierte que vendrán duras sanciones a quienes infrinjan esta normatividad.

“Para nosotros es importante realizar jornadas de concientización, sobre todo a los padres de familia que llevan y recogen a los menores en los colegios, pero lo más grave es que son dos, tres y hasta cuatro menores en una moto, esta práctica a parte de que puede generar accidentalidad, también dejar víctimas fatales y eso es lo que no queremos”, explicó José Ricaurte, Director del DATT.

Las jornadas de educación vial contaron con el apoyo de las Alcaldías Locales, lideres comunales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este último, como entidad garante de los derechos de los menores de edad en Colombia.

“A la hora de salida de los colegios tenemos muchos papitos que no son conscientes de los accidentes que se pueden ocasionar por malas prácticas en el transporte de nuestros niños, a parte los conductores de la vía principal no respetan las señales, no frenan para que crucen los niños, entonces en buena hora se realiza esta campaña”, explicó Yasmín Molina, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villas de Aranjuez.

En Cartagena, la multa por transportar menores de 10 años en moto es de 15 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV), lo que equivale a $711,750.